「青年價值觀指標」出爐 自我肯定、社會參與、政策影響力指標均下降

香港青年協會青年研究中心公布最新一項「青年價值觀指標2021」調查結果，受訪青年對創業的信心稍為回升，對職業及培訓教育漸趨認同，但較過去減少做義工和參與團體成員，並呈現政治無力感。青協指，數據反映部分青年對社會的投入感下降，情況值得關注。

調查於去年12月8日至24日以隨機抽樣方法，訪問531名年齡介乎15至39歲的青年。綜合調查結果，受訪青年認為創業比打工好，比率由2018年的43.3%低位，回升至2021年的50.7%；考慮在內地發展事業的比率近年徘徊於兩成半至三成。而認為職業及培訓教育在社會認受性低的比率則由2017年的59.8%，持續下降至2021年的35.8%新低，意味青年對職業及培訓教育漸趨認同。

不過，覺得自己是有用的人的比率由2017年的92.3%高位，下降至2021年的73.1%新低；認為自己人生觀消極的比率由2017年的17.2%，上升至2021年的25.3%，反映青年的精神健康，以及成長階段的自我存在價值有所動搖。

調查又顯示，受訪青年參與義工比率由2017年的68.2%跌至2021年的36.7%，有擔任團體成員亦由2017年的28.3%降至2021年的10.7%。青協擔心情況不利社會凝聚向心力。受訪青年認為市民意見對政府政策有影響力的同意比率難亦由以往超越五成，到近年徘徊三成左右。而留意社會政策的比率亦由2017年的86.8%跌至2021年的67.4%，反映青年對個人發揮政策影響力的信心不大，社會及公共政策的參與空間有待提升。

青協青年研究中心認為，隨著政府大力扶助初創企業，青年對創業亦重拾信心，愈來愈多青年選擇多重職業生涯的斜槓族。惟不同價值觀的指標均呈下降趨勢，

惟在疫情之下，不同價值觀的指標均呈下降趨勢

然而，疫情折騰多年，社會氣氛持續低迷，不同價值觀的指標均呈下降趨勢，反映部分青年對個人、前景及社會環境等方面的信心普遍下降，相信社會各界需要充份合作、支持和配合，才能讓青年有調整復元的機會。

而隨著當局政府即將公布《青年發展藍圖》，青協希望當局能正視青年的價值轉變，並妥善落實當中的措施，特別就青年的精神健康及正向發展、社會參與及資本累積、青年多元事業發展及創業方面，提供多元選擇和出路，重建青年的信心，締造希望及重拾動力。