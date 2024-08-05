「青雲啟夢」職業體驗活動 助400名青年探索目標

「青雲啟夢」職業體驗活動 助400名中學生探索目標 (陳奕釗攝)

為了讓青少年透過工作體驗，探索人生目標，有組織推出青少年職業體驗活動，將提供20家本地企業就業體驗機會。民政及青年事務局長麥美娟表示，青年是推動社會發展的新力軍，鼓勵青年擴闊眼界，抓緊多元發展機遇，故將舉辦青年發展高峰論壇，邀請不同領域嘉賓分享經驗。 華潤集團今年第4年舉辦香港青少年職業體驗活動「青雲啟夢」，致力解決青少年「就業」問題，幫助廣大香港青少年加強生涯規劃，探索職場方向。麥美娟昨在啟動儀式致辭時表示，青年是本港及國家未來的主人翁，更是推動社會發展的新力軍。政府一直非常重視青年發展，致力透過不同資助和協調不同的青年發展活動，鼓勵青年認識和把握多元發展機遇。

民青局周六舉辦青年發展高峰論壇 她又指，2022年推出的《青年發展藍圖》提出超過160項措施，來年會繼續落實藍圖的多項措施，如舉辦生涯規劃、交流實習等，幫助青年人規劃發展方向。民青局本周六(8月10日)將舉辦青年發展高峰論壇，作為今年青年節的開幕項目，以「攜手起航 共譜新篇」為主題，邀請來自不同領域的嘉賓擔任演講嘉賓，亦歡迎不同國家及本地的青年參與。 透過「青雲啟夢」 獲得寶貴經驗 今年「青雲啟夢」 活動為青少年提供20家本地企業就業體驗機會。活動採取一對一方式，為學員匹配資深行業導師，為期五天，幫助青少年學習崗位技能。經過多個機構推薦，共有來自71間中學的100名代表成功入圍參加此次活動。