《願榮光》多個版本Spotify、KKBox等相繼無法搜尋　僅剩台語版歌曲　入稟狀有表列影片已移除

蘋果的iTunes將多個版本的《願榮光歸香港》下架，只餘下台語版本可搜尋。(程式截圖)

【22:23更新】臨時禁制令傳票部分載列影片已無法觀看

律政司向法庭申請禁制令，禁止傳播反修例歌曲《願榮光歸香港》，法庭將案件押後至7月21日審訊。在港府禁制令未生效前，蘋果公司旗下的音樂串流平台iTunes已率先將歌曲多個版本下架。

YouTube仍可收聽不同版本

近日律政司申請禁制令後，香港iTunes音樂排行榜頭十位中，廣東版、英文版等不同版本的《願榮光歸香港》一度佔據十位，不過現時在iTunes的十大榜單中，結果只餘台語版本的《願榮光歸香港》，依然可以搜尋及播放。至於Apple Music、KKBox及Spotify則相繼於傍晚前後移除有關搜尋結果，同樣只剩下台灣樂團版本。至於Google旗下的YouTube Music程式，在「歌曲」的搜尋結果同樣只得台灣樂團版本，惟仍可從「影片」部分觀看原有《願榮光》音樂影片，YouTube的影片亦未見消失。

有禁制令表列影片已無法觀看

另外，政府今早已把禁制令申請的傳訊令狀、臨時禁制令傳票及法庭命令上載於特區政府、律政司及警務處的網站，讓公眾人士下載有關文件。截至晚上10時，本報發現在政府臨時禁制令傳票上載列的32條《願榮光歸香港》YouTube影片當中，有最少3條已無法觀看，其中台灣公共電視製作的《藝術很有事》第60集顯示不允許在香港播放，一條混入反修例期間一首惡搞歌曲《肥媽有話兒》的影片就顯示已由上載者移除，另有一個《願榮光》純樂器版本「無法播放」。

政府指，市民可於下周三(21日)或之前提出抗辯，並在辦公時間內到灣仔分區警署報案室提交法庭命令指明個人資料及繳付行政費後，接受送達案件相關文件副本，收悉該等文件後7日內提出書面反對理由。