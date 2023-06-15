《願榮光》多個版本Spotify、KKBox等相繼無法搜尋　創作團隊澄清為技術問題

律政司向法庭申請禁制令，禁止傳播反修例歌曲《願榮光歸香港》，法庭將案件押後至7月21日審訊。在港府禁制令未生效前，《願榮光》多個版本在蘋果iTunes、Spotify等多個音樂平台上相繼消失，歌曲原創團隊Dgx昨晚（14日）終在社交媒體發文澄清，指「正在處理一些和串流平台無關的技術問題」，並為暫時性的影響致歉。

《願榮光》多個版本無法搜尋

政府昨日將禁制令申請的傳訊令狀、臨時禁制令傳票及法庭命令，上載於特區政府、律政司及警務處的網站，讓公眾人士下載有關文件。同日下午時分，蘋果公司旗下的音樂串流平台Apple Music及iTunes已被發現下架《願榮光》的多個版本，只剩下由「董事長樂團」主唱的台語版本。至於另一音樂平台Spotify亦同於下午將多個版本的《願榮光》下架，用戶已無法收聽。不過KKBOX仍然可以收聽不同版本的《願榮光》。

另外，政府臨時禁制令傳票上，所列明的32條《願榮光歸香港》YouTube影片當中，目前最少有3條無法觀看。當中包括台灣公共電視製作的《藝術很有事》第60集顯示不允許在香港播放，一條混入反修例期間一首惡搞歌曲《肥媽有話兒》的影片就顯示已由上載者移除，另有一個《願榮光》純樂器版本「無法播放」。