《願榮光》禁令案押至下周五裁決　據悉鄒幸彤申介入被拒 (更新)

【16:32更新】 律政司早前入稟高等法院申請禁制令，禁止任何有意圖煽動他人犯分裂國家或侮辱國歌的人士，以任何方式傳播反修例歌曲《願榮光歸香港》。案件原本是由《港區國安法》指定法官陳嘉信審理，但他涉及司法抄襲，改由另一法官陳健強處理，今早10時半在高等法院開庭審訊。案件經審訊後，高院決定押後至下周五(28日)裁決。

律政司一方： 不能低計歌曲破壞力量

律政司代表今早到高等法院出庭聆訊，截至目前為止當局收到一名市民通知擬就法律程序提出抗辯，據悉提出抗辯的市民是因支聯會案正在還押的鄒幸彤。記協早前提出禁制令，加入保障新聞工作者的豁免條款，其後指律政司已同意做法，將增加條款，豁免記者執行新聞工作活動時的禁制令及民事責任，故決定不申請介入案件。

在庭上，律政司一方由資深大律師余若海代表，他指禁制令涉及國家安全，一首歌曲可以引起市民情緒，不能低計歌曲的破壞力量，他承認禁制令影響言論自由，但律政司已同意不禁止新聞工作者合法報道與歌曲相關事件。

官指鄒幸彤「無資格」介入案件

代表法庭之友的資深大律師陳樂信指，政府只針對非法行為，沒有全面禁播《願榮光歸香港》，網上平台亦能以歌曲違法為理由而下架，質疑律政司的禁制令有何作用。據了解，提出抗辯的鄒幸彤，是透過資深大律師李志喜、大律師梁麗幗提出抗辯，指政府毋須動用法律程序向公眾傳達歌曲危害國家安全，律政司的行動反而令更多市民接觸歌曲，造成反效果，惟遭到律政司反對。法官陳健強日前書面通知鄒幸彤一方，指鄒沒犯下禁制令下所指的4項行為，故「沒有資格(no standing)」介入案件。