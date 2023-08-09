《願榮光》禁令被拒律政司上訴　稱法庭應給特首意見最大比重

律政司早前就歌曲《願榮光歸香港》入稟高等法院申請禁制令遭拒，日前表示已向法庭呈交上訴許可申請，今日(9日)進一步公開上訴許可申請的草擬通知書，並按法庭命令把文件上載至3個政府網站。

上訴方認為法庭應遵行政機關判斷

高等法院法官陳健強上月頒下的判辭披露，特首李家超曾根據《港區國安法》第47條發出證明書，證明禁制令4項非法行為涉及國家安全。律政司在上訴文件認為，《港區國安法》已指明證明書對法庭具約束力，因此法庭在國安議題上應給予最大的比重和尊重(should be given the greatest weight and deference)，並應遵從(defer to)行政機關的判斷。