《願榮光》禁令被拒律政司上訴　稱法庭應給特首意見最大比重

律政司早前就歌曲《願榮光歸香港》入稟高等法院申請禁制令遭拒,日前表示已向法庭呈交上訴許可申請,今日(9日)進一步公開上訴許可申請的草擬通知書,並按法庭命令把文件上載至3個政府網站。

上訴方認為法庭應遵行政機關判斷

高等法院法官陳健強上月頒下的判辭披露,特首李家超曾根據《港區國安法》第47條發出證明書,證明禁制令4項非法行為涉及國家安全。律政司在上訴文件認為,《港區國安法》已指明證明書對法庭具約束力,因此法庭在國安議題上應給予最大的比重和尊重(should be given the greatest weight and deference),並應遵從(defer to)行政機關的判斷。