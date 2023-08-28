颱風蘇拉｜天文台料周三進入本港800公里範圍　本周中後期評估是否發熱帶氣旋警告信號

【12:40更新】 天文台發出特別天氣提示，指按照現時預測路徑，熱帶氣旋蘇拉會在本周三(30日)稍後進入本港800公里範圍內。由於位於蘇拉以東的熱帶氣旋海葵有機會進一步發展，可能與蘇拉產生相互作用，令蘇拉隨後的移動路徑存在較大變數。天文台會視乎蘇拉的環流大小及其與珠江口的距離，在本周中至後期評估是否需要發出熱帶氣旋警告信號。市民請留意最新的天氣預測。

【09:40更新】天文台表示，在上午8時，強颱風蘇拉集結在馬尼拉之東北偏東約420公里，預料向東北或東北偏北移動，時速約10公里，於呂宋以東海域徘徊。天文台昨日於隨筆以拖拖拉拉形容強颱風蘇拉，預料其會在未來兩三日北抬並移向台灣一帶，隨後較大機會登陸福建或廣東東部沿岸，距離本港約為400公里，但亦有機會採取偏西路徑橫過南海北部，距離本港更為接近，不過其路徑存在變數。

天文台指，廣東地區風勢微弱。同時，驟雨及雷暴正影響華南沿岸及南海北部。本港方面，今早西貢、大埔及大嶼山部分地區錄得超過10毫米雨量。在上午八時，強颱風蘇拉集結在馬尼拉之東北偏東約420公里，預料向東北或東北偏北移動，時速約10公里，於呂宋以東海域徘徊。本港地區今日天氣預測，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏南風。天文台展望，明日驟雨較多，漸轉吹東北風。隨後一兩日天色好轉，日間乾燥。