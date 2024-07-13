「餘樂農社」助回收餐廳廚餘　再生肥料惠及社區農田　

政府推動廚餘回收，目標兩年內在全港屋邨達至「一座一桶」智能廚餘機。香港藝土民間舉辦為期一年的「餘樂農社」廚餘回收及教育項目，協助餐廳回收和再利用廚餘，製成有機肥料用於種植農作物，為公眾舉辦廚餘升級再造工作坊、導覽活動及食物分享計劃，提高公眾對廚餘回收的認知。
「餘樂農社」項目今天（13日）於觀塘海濱「發現號」舉行開幕典禮，項目早前已培訓數十名廚餘回收大使和義工，項目大使會於今年6月至明年2月底，定期到合作餐廳收集廚餘，運送至觀塘海濱「發現號」的廚餘機進行轉化，製成優質有機肥料。而轉化後的再生肥料會用作社區農田施肥，亦會轉贈社區友好種田伙伴。
合作餐廳冀助解決回收困難
參與合作的餐廳La Serre餐廳經理鄭先生表示，餐廳過往在廚餘收集和存放方面有衞生及操作困難，期望透過廚餘回收大使的協助，餐廳可以有系統和有效地收集廚餘，而減少餐廳廚餘之外，亦可將廚餘再造成肥料，回饋附近「發現號」內的社區農田。
香港藝土民間主席楊肇珊表示，政府近年積極推行源頭減廢，社會也愈來愈重視綠色生活，「餘樂農社」項目可以有趣的方式將回收習慣扎根社區，推動環保。
開幕禮同場亦設多項活動，「零廚餘綠色市集」亦同步舉行，匯聚共20家本地以環保為主題的手作小店攤位，而「廚餘升級再造工作坊」及「社區農田導賞」亦吸引了不少家長帶同子女參加，學習如何將廚餘升級再造成咖啡渣肥皂及環保蚊香等實用生活用品，並親身參觀「發現號」社區農田，了解有機種植對環境及人類的益處。而明年1月將舉行第二次的「零廚餘綠色市集」，將以冬日為主題，宣揚綠色節日及減少生活廚餘的訊息。