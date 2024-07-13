「餘樂農社」助回收餐廳廚餘　再生肥料惠及社區農田　

政府推動廚餘回收，目標兩年內在全港屋邨達至「一座一桶」智能廚餘機。香港藝土民間舉辦為期一年的「餘樂農社」廚餘回收及教育項目，協助餐廳回收和再利用廚餘，製成有機肥料用於種植農作物，為公眾舉辦廚餘升級再造工作坊、導覽活動及食物分享計劃，提高公眾對廚餘回收的認知。

「餘樂農社」項目今天（13日）於觀塘海濱「發現號」舉行開幕典禮，項目早前已培訓數十名廚餘回收大使和義工，項目大使會於今年6月至明年2月底，定期到合作餐廳收集廚餘，運送至觀塘海濱「發現號」的廚餘機進行轉化，製成優質有機肥料。而轉化後的再生肥料會用作社區農田施肥，亦會轉贈社區友好種田伙伴。