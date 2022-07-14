「香港人書展」臨時被取消　楊子俊料業主受政治壓力

第一屆「香港人書展」原訂今日（14日）在銅鑼灣一個商場內開幕，惟主辦方昨日在社交媒體fb表示，收到場地業主代表通知，指書展「分租」違反了部分場地使用條款，決定中止租用合約，山道文化亦宣布取消原訂今日舉行的「香港人書展」實體書展。楊子俊今早接受電台訪問時表示，最初已與業主清楚表明會舉辦書展，亦曾透露被貿發局拒絕參與書展，之後6月中簽約時，合約上早已亦寫上舉辦「香港人書展」。但前晚約10時，業主態度突然轉變，指活動引起社交媒體迴響，又涉及山道文化，認為事件敏感，估計對方受到政治壓力。

楊子俊表示，他曾經約見業主巡視場地，但對方未有到場，最後昨午對方以書面通知活動違約，包括「不得將場地分租」及「不得利用場地對佔有人或訪客構成滋擾、煩惱或危險」。他稱，理解不可分租，但諮詢法律意見後，是次書展不涉分租，一切由主辦單位管理，該場地亦曾舉辦過市集等活動。

楊子俊料業主受到政治壓力 強調香港仍有出版自由

對於業主突然改變態度，他估計對方受到政治壓力，活動於社交媒體有迴響，又有過往涉及社運的人士支持，涉及政治色彩。他承認，由於山道文化被拒絕參與貿發局的書展，令活動或有政治色彩，而且場內亦有政治書籍，但只佔書展的一成，其餘均為本地文化、藝術，甚或兒童書藉。楊子俊強調，香港仍有出版自由，即使已實施國安法，但認為只要合符法例，政治書仍可堅持出版。

對於社會上的「紅線」，他表示有依據官方的說法，查看法律條文，但原來仍有其他問題，須考慮政治風險，即使遵守所有規則，仍然都有一些隱藏的壓力出現，認為日後做一些行動時候可能不單止要考慮法律，而是需要考慮一些政治風險。

書展原訂今早10時開始，山道文化於社交媒體表示，有部份人願意免費借出場地舉辦活動，但明白近日自身風險較高，或為場地擁有人帶來後果，故經考慮後，短期內不會舉辦實體書展，但相信終有一天「香港人書展」會重見天日，現時不少書展中的書籍及紀念品已上載至網上，供市民選購。