「香港好物節」下月舉行逾230品牌參與　陳茂波盼擦亮香港品牌

香港書展、香港運動消閒博覽及零食世界現正在灣仔會展同時舉行，一連5日的香港動漫電玩節亦將於下周五開幕。財政司司長陳茂波表示，這些內容豐富的主題展會，匯聚了新穎產品和多角度討論環節，亦匯聚興趣相近的朋友，透過不同的論壇和有特色參展攤位，為愛好者創造更多體驗，也為商戶創造更大商機。

陳茂波在網誌表示，書展首日他特意到場逛逛，並購買了一些科普書，籍送給現場的一些小朋友。他表示，本港零售業網上銷售價值在2020年至2023年期間，堵長近六成至325億元，惟去年網上銷售僅佔本港零售總銷售比率僅為8%，相比內地同年的近28%比率仍有增長空間。

貿發局為協助本地中小企提升在內地電子商務平台的知名度，同時更熟習內地網上銷售市場的生態、文化和運作特點，下月整個月將舉辦首屆「香港好物節」。

陳茂波表示，活動共有逾230個品牌參與，下月下旬貿發局亦會邀請約20位內地知名主播在內地大型電商平台，為數十個品牌「直播帶貨」，相信活動能帶來多贏，一方面幫助本港中小企接觸內地新客戶群，另一方面內地消費者亦能直接接觸和購買到優質、貨真價實的香港產品。他續說，活動同時也協助不同香港產品更廣泛打入內地市場，擦亮香港品牌。