《香港有多好》短片創作大賽 結果出爐 小學生以茶餐廳為題拍片取勝

為社會增添正能量，讓市民大眾能藉創作和拍攝短片，發掘香港的美好一面，同舟人基金早前舉辦了「《香港有多好》短片創作大賽」，比賽獲來自公眾人士、大專學生及中小學生等拍攝超過500條影片參賽，經過政、商、民、校等各界評審近兩個月的評選後，最終從三個組別中選出15名脫穎而出的得獎者，並於早前舉辦了頒獎禮。

是次賽事的評審包括立法會議員馬逢國及霍啟剛、香港教育工作者聯會副主席梁俊傑、微電影導演及監製何緯豐，以及勵進教育中心理事會總幹事楊學霖等，結果大專及公開組的冠軍由香港都會大學團隊以自創動畫《風箏》奪冠，將香港獨有的景色繪畫出來，獲高達HK$30,000的獎金。小學組冠軍由聖公會聖米迦勒小學的同學以作品《我和它》奪冠，取材自茶餐廳，學生指比賽後對香港的飲食文化有更深入的認識。

中學組冠軍作品《獅子山下》出自保祿六世書院的同學，同學受訪時指：「電視上經常可以看到名人和政治人物為香港作出貢獻，但一眾打工仔、平民百姓其實亦默默為社會付出，希望透過影片來突顯小人物的偉大。」

主辦機構同舟人基金董事兼立法會議員黃英豪致辭時指，希望藉比賽鼓勵市民用鏡頭發掘香港的美好，透過影片將正能量傳遞開去。方黃吉雯則指比賽是說好香港故事的起始點，希望大家繼續為美麗的香港，為我們的家，繼續發光發亮，開創未來。