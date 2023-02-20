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2023-02-20 07:30:00

《香港有多好》短片創作大賽 結果出爐 小學生以茶餐廳為題拍片取勝

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一眾嘉賓、得獎者及參賽者大合照。

為社會增添正能量，讓市民大眾能藉創作和拍攝短片，發掘香港的美好一面，同舟人基金早前舉辦了「《香港有多好》短片創作大賽」，比賽獲來自公眾人士、大專學生及中小學生等拍攝超過500條影片參賽，經過政、商、民、校等各界評審近兩個月的評選後，最終從三個組別中選出15名脫穎而出的得獎者，並於早前舉辦了頒獎禮。

是次賽事的評審包括立法會議員馬逢國及霍啟剛、香港教育工作者聯會副主席梁俊傑、微電影導演及監製何緯豐，以及勵進教育中心理事會總幹事楊學霖等，結果大專及公開組的冠軍由香港都會大學團隊自創動畫《風箏》奪冠，將香港獨有的景色繪畫出來，獲高達HK$30,000的獎金。小學組冠軍由聖公會聖米迦勒小學的同學以作品《我和它》奪冠，取材自茶餐廳，學生指比賽後對香港的飲食文化有更深入的認識。

中學組冠軍作品《獅子山下》出自保祿六世書院的同學，同學受訪時指：「電視上經常可以看到名人和政治人物為香港作出貢獻，但一眾打工仔、平民百姓其實亦默默為社會付出，希望透過影片來突顯小人物的偉大。」

主辦機構同舟人基金董事兼立法會議員英豪致辭時指，希望藉比賽鼓勵市民用鏡頭發掘香港的美好，透過影片將正能量傳遞開去方黃吉雯則比賽是說好香港故事的起始點希望大家繼續為美麗的香港，為我們的家，繼續發光發亮，開創未來。

小學組的冠軍隊伍以茶餐廳為主題拍攝影片。

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