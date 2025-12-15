「香港民主建國聯盟」16歲成員認串謀分裂國家罪　判囚42個月

16歲男被告，早前承認一項串謀分裂國家罪。控罪指，他和同案被告26歲速遞員陳泰森及25歲侍應伍始東於去年11月6日至今年7月9日期間，在香港一同串謀和與其他人串謀，組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港特別行政區，或中華人民共和國其他任何部分，從中國人民共和國分離出去；非法改變香港特別行政區，或中華人民共和國其他任何部分的法律地位；或將香港特別行政區，或中華人民共和國其他任何部分轉歸外國統治。

自薦加入組織成為會員

法官練錦鴻判刑時指，「香港民主建國聯盟」及「香港議會」的要旨主要鼓吹香港獨立，招攬外國勢力，組織非法團體對抗中國共產黨，最終達至國家分裂。被告積極參與「香港議會選舉」及討論，協助非法組織在網上宣傳選舉綱領及文書工作，令非法組織得以運作。被告主動接觸「香港民主建國聯盟」的創辦人姜嘉偉，自薦加入組織成為會員，聲稱擅長不同才能，暗示能協助組織運作，達成香港獨立。

積極參與討論並提建議

練官續指，被告建議組織成立「情報部門」以收集香港警察資料，亦就組織名稱及黨徽設計、內部黨章等提出建議，又表示將會參選第3屆「香港議會選舉」。被告成為「香港民主建國聯盟」的秘書長，在群組討論中為組織的未來政策及外交等給予建議，並會定期發送會議議程供成員參考，共參與過6次組織會議。另外，被告在社交媒體包括Instagram及Threads上發布「香港議會選舉」宣傳海報，呼籲他人投票。雖然當時社會氣氛稍靜，相關貼文亦只有47個讚好、5個轉發，但「星星之火，可以燎原」，法庭必須在燎原前將之消滅，而唯一方法是處以重罰。