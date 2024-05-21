「香港監察」促英制裁本港6官員　特區政府強烈譴責

英國非政府組織「香港監察」發表簡報，促請英國政府因應基本法23條立法，以及中共在英國的跨國鎮壓加劇，制裁包括行政長官李家超、律政司長林定國、保安局長鄧炳強等6名香港官員。特區政府強烈譴責「香港監察」就基本法23條的失實及污衊言論，亦強烈譴責組織要求英國對香港特區政府官員實施所謂「制裁」。
香港監察共同創辦人兼行政總監羅傑斯表示，23條立法嚴重違反香港在國際人權法下的義務，並指英國政府早應該制裁李家超。他指，李家超帶領制訂23條並持續實施《港區國安法》，繼續令香港法治、民主和自治遭受摧毀，促請英國政府迅速制行政長官李家超、律政司長林定國、保安局長鄧炳強、政務司長陳國基、政制及內地事務局長曾國衞以及公務員事務局長楊何蓓茵，凍結他們的資產及實施旅遊禁令。
特區政府：所謂制裁全屬卑劣政治操作
特區政府深夜發稿回應，強烈譴責反華組織「香港監察」發表失實及污衊言論，抹黑《港區國安法》及《維護國家安全條例》。發言人指，有關簡報提及的所謂制裁，全屬卑劣政治操作，妄圖恫嚇維護國家安全的香港特區人員，明目張膽干涉中國內政及香港事務，違反國際法和國際關係基本準則，特區對所謂制裁嗤之以鼻，無懼任何威嚇，堅定不移履行維護國家安全的責任。發言人形容當中提及「制裁」妄圖恫嚇維護國家安全香港特區人員，亦是干涉中國內政和香港事務。
香港特區對所謂「制裁」嗤之以鼻，會堅定不移履行維護國家安全的責任，強調維護國家安全條例是防禦外部勢力危害國家安全的法律，強烈敦促別有用心的組織停止誣衊抹黑，提醒市民及國際社會不要被這個組織誤導。