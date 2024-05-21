「香港監察」促英制裁本港6官員　特區政府強烈譴責

英國非政府組織「香港監察」發表簡報，促請英國政府因應基本法23條立法，以及中共在英國的跨國鎮壓加劇，制裁包括行政長官李家超、律政司長林定國、保安局長鄧炳強等6名香港官員。特區政府強烈譴責「香港監察」就基本法23條的失實及污衊言論，亦強烈譴責組織要求英國對香港特區政府官員實施所謂「制裁」。

香港監察共同創辦人兼行政總監羅傑斯表示，23條立法嚴重違反香港在國際人權法下的義務，並指英國政府早應該制裁李家超。他指，李家超帶領制訂23條並持續實施《港區國安法》，繼續令香港法治、民主和自治遭受摧毀，促請英國政府迅速制行政長官李家超、律政司長林定國、保安局長鄧炳強、政務司長陳國基、政制及內地事務局長曾國衞以及公務員事務局長楊何蓓茵，凍結他們的資產及實施旅遊禁令。