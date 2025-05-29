「香港處處有非遺」 精彩活動齊參與 認識非遺 感受樂趣

為推動非物質文化遺產(非遺)的保護和傳承工作，同時，亦為了響應國家每年六月第二個星期六的「文化和自然遺產日」，行政長官於《2024年施政報告》中提出舉辦「香港非遺月」。由康樂及文化事務署非物質文化遺產辦事處主辦的首屆「香港非遺月」將於六月舉行，今年以「香港處處有非遺」為主題，將推出一系列豐富多元活動，包括超過80場非遺表演、60個非遺互動體驗攤位、20個「非遺精華遊蹤」考察活動，供市民及旅客參加，讓大家可加深對本港及內地非遺的認識，並親身感受非遺的內涵和樂趣！ 當中焦點活動「非遺精華遊蹤」將會舉辦十五團考察活動讓公眾參與（已截止報名），帶領參加者走入油尖旺、荃灣、大埔、沙田、東區和離島區，體驗這些地區相關的非遺項目。

頭炮活動：「香港非遺月」開幕典禮暨非遺嘉年華 日期：5月31日及6月1日 (上午11時至下午6時)

場地：香港文化中心露天廣場

開幕禮時間：5月31日正午12時

費用：免費 於開幕典禮及一連兩日的非遺嘉年華，請來多位本地非遺工作者聚首一堂，為市民帶來多項精彩的表演，包括醒獅、英歌、舞龍、長洲飄色滙演、粵劇選段、西貢坑口客家舞麒麟、南音、太極、舞貔貅、葉問詠春及陸上扒龍舟等。還有多個互動攤位，市民可免費參與；包括花牌紮作技藝示範及體驗、灰塑技藝示範及體驗、木傢俱製作技藝示範及體驗、毛筆製作技藝示範及體驗、潮州話互動遊戲、端午香囊工作坊、傳統曆法工作坊等，供大家免費參加，絕對不容錯過。一同認識香江的非遺文化，投入熱鬧的非遺六月！

英歌 陸上扒龍舟

「非遺無限 ∞ 」同樂日 日期：6月14日及15日 （上午10時至下午6時）

場地：香港非物質文化遺產中心（位於荃灣三棟屋博物館）

費用：免費 6月14日可欣賞融合傳統與時尚創意的非遺時裝秀，亦有廣東音樂、南音及舞麒麟表演。如有興趣更可體驗互動攤位活動，包括中式長衫製作技藝示範、中草藥香皂製作工作坊、花鈕技藝工作坊、霓虹光管製作及造型技藝講座、線面技藝示範及體驗、吹糖技藝工作坊、鋪金箔技藝示範及講解和竹編工藝品工作坊等，亦可參與非遺項目擴增實境（AR）打卡、粵劇紙公仔等遊戲活動。

位於荃灣三棟屋博物館的香港非物質文化遺產中心 舞麒麟表演

「多彩華藝嘉年華」暨「躍動非遺」 日期：6月22日 （下午2時至6時）

場地：沙田大會堂（沙田源禾路一號）及新城市廣場（沙田正街）

費用：免費 以「非遺相遇‧香港X江西」為主題，帶來精彩的表演包括薄扶林舞火龍、國家級非遺代表性項目「贛南採茶傳統小戲」及「興國山歌」；木偶戲表演和客家山歌表演等。此外，亦有木偶戲示範、活字印刷技藝工作坊、「非遺多元度」線上線下活動、鋪金箔技藝工作坊等多項攤位活動供參與。還有全新的「非遺專車」，集展覽及互動設施於一身，讓大家於富趣味的遊戲中認識非遺文化。

木偶戲表演

「嚐賞非遺」嘉年華 日期：6月28及29日（上午11時至下午6時30分）

場地：油街實現（北角油街12號）

費用：免費 除有眾樂樂客家山歌、南音表演和非遺專車展覽外，更有多場關於非遺飲食文化的工作坊和攤位，讓參加者可體驗製作灰水糭、蝦膏蝦醬、龍鬚糖、江西贛南客家擂茶、手粉、蕃薯餅、清明仔等傳統美食。

蝦膏蝦醬 江西贛南客家擂茶

「根與魂 — 物華天寶 非常客家：江西省非物質文化遺產展演」 除了以上活動外，由6月14日至7月1日，更會於香港中央圖書館地下展館舉行「根與魂 — 物華天寶 非常客家：江西省非物質文化遺產展演」，由中華人民共和國文化和旅遊部和香港特別行政區政府文化體育及旅遊局主辦，透過展品、圖文和視像節目，配合現場示範及互動體驗活動，向大家介紹江西贛州具代表性的客家非遺項目，以及江西省內其他約40個具代表性的非遺項目，包括贛南客家擂茶製作技藝、景德鎮手工製瓷技藝、甲路紙傘製作技藝、萍鄉耍儺神、石城燈會等。 高峰會及公眾非會議 日期：6月14日（上午9時30分至12時30分、下午2時至5時30分）

場地：香港文化博物館

費用：免費 由康文署聯同文化推廣組織「非遺六月」舉辦，以「非遺在『保護中發展、發展 中保護』」為題，多位粵港澳大灣區學者和非遺傳承人員將應邀參與高峰會，探討非遺在大灣區的傳承和發展。於同日舉辦的「公眾非會議」，則廣邀中學生、大專生、本科學生及青年文化團體、公眾人士參加，一同就非遺相關範疇進行討論。

香港處處有非遺 打卡贏限量福袋 為讓市民投入參與香港非遺月，康文署除在多個政府場所展示「香港非遺月2025」戶外廣告/海報外，亦於包括柯士甸、旺角東、宋皇臺、金鐘、沙田、車公廟、大埔墟、上水、荃灣西及元朗10個港鐵站，展示由展能藝術家冼凱琳設計的「非遺巨型貼紙」。她自2023年起接受東華三院包玉星基金綜合職業復康中心暨宿舍的藝術發展服務，並逐步發展為多元藝術家，透過中心的藝術發展工作室─「易讀製作」，與來自不同領域的機構和團隊進行跨界合作。由5月31日至7月1日期間，只需尋找出現於各區的「香港非遺月2025」戶外廣告/海報、港鐵「非遺巨型貼紙」、電車或巴士站廣告，搜集其中2個打卡點自拍合照及標籤，再分享到指定的個人社交平台，並標籤「#香港非遺月2025」和「#香港處處有非遺」，追蹤「非物質文化遺產辦事處 ICHO」Instagram專頁(@ichohk)或Facebook專頁(@ICHOHK) ，再將打卡相片分享截圖連同Instagram 或 Facebook帳戶名稱，電郵至([email protected])，電郵標題請註明：「參加『香港處處有非遺』鎖定自拍熱點活動」，合資格的首400位參加者即可獲得限量版「香港非遺月2025」福袋乙份！福袋包括精美蛋撻吊飾﹑鴻福堂夏枯草一枝及恆香現金券一張。 除了以上活動外，康文署轄下博物館、圖書館和表演場地，於六月期間亦預備了多項與非遺相關的活動和節目，讓各區的市民及旅客參與，一同加深認識非遺文化。