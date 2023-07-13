「香港街馬」12月17日復辦 名額2萬 10公里首跑跨灣將藍 全馬半馬過東隧

因疫情停辦兩年的「香港街馬」慈善跑將於今年12月17日復辦，活動項目包括馬拉松、半馬拉松和十公里，其中將軍澳跨灣大橋及將藍隧道首次開放予跑步活動，成為十公里路線一部分；馬拉松和半馬拉松則途經觀塘繞道和東區海底隧道。各組名額合共20,000個，當中預留1,500個名額予海外跑手，下周四(20日)起接受公眾報名。
「全城街馬」行政總裁及聯合創辦人梁百行形容，今次「香港街馬」是全港首個位於城市中央舉行的全馬和半馬賽事。全馬以東區走廊(近東岸公園)作起點，跑手可首次跑過中環灣仔繞道，經龍和道、耀星街後折返，重回東廊到近筲箕灣阿公岩村道後，再穿越東區海底隧道，經過茶果嶺、觀塘繞道、啟德隧道，以土瓜灣新山道為終點。
土瓜灣為全馬半馬終點
半馬則在東廊近東岸公園起步後，經東隧、觀塘繞道、啟德隧道和東九龍走廊，終點同為土瓜灣新山道。
十公里則採用全新路線，首次在將軍澳將藍公路(近日出康城)起步，經跨灣大橋、將藍隧道、茶果嶺、觀塘繞道，以觀塘海濱道為終點。
梁百行又指，今次「全城街馬」作了多項首次及創新嘗試，包括首次開放給跑步活動的將軍澳跨灣大橋、將藍隧道及中環灣仔繞道。
為方便跑手參賽，港鐵在活動當日將加開早班車，並會增加往十公里起點日出康城的班次。具體班次安排將於活動前的封路及交通安排發布會上公布。
大會將於下周四(20日)起接受公眾報名，先到先得。馬拉松報名費為520元，名額6,000個；半馬拉松報名費則為420元，精英組和挑戰組的名額分別有1,500個和2,500個；十公里的精英組和挑戰組名額分別有4,500個和4,000個，費用為350元。
為鼓勵在校學生參與長跑活動，大會今次特別舉辦「街馬——亞洲青年十公里2023」，供12至25歲全日制學生報名參與，報名費為150元。