「香港街馬」12月17日復辦 名額2萬 10公里首跑跨灣將藍 全馬半馬過東隧

因疫情停辦兩年的「香港街馬」慈善跑將於今年12月17日復辦，活動項目包括馬拉松、半馬拉松和十公里，其中將軍澳跨灣大橋及將藍隧道首次開放予跑步活動，成為十公里路線一部分；馬拉松和半馬拉松則途經觀塘繞道和東區海底隧道。各組名額合共20,000個，當中預留1,500個名額予海外跑手，下周四(20日)起接受公眾報名。

「全城街馬」行政總裁及聯合創辦人梁百行形容，今次「香港街馬」是全港首個位於城市中央舉行的全馬和半馬賽事。全馬以東區走廊(近東岸公園)作起點，跑手可首次跑過中環灣仔繞道，經龍和道、耀星街後折返，重回東廊到近筲箕灣阿公岩村道後，再穿越東區海底隧道，經過茶果嶺、觀塘繞道、啟德隧道，以土瓜灣新山道為終點。