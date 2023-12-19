《香港01》創辦人于品海遭入稟申破產　雙方未達成協議押後明年1.8再訊 (更新)

本地網媒《香港01》及其母企南海控股創辦人于品海，周三（18日）被建銀國際入稟高等法院申請破產。司法機構網站顯示，破產呈請聆訊，定於12月19日下午在高等法院處理。于品海代表律師一方表示，曾與呈請方商討和解協議，但至上周五（15日）仍未能達成協議。

聆案官何展鵬最終將案件押後至2024年1月8日，交由專門處理破產案的法官審理。據港交所上市公司資料，呈請人為建銀國際海外有限公司，被呈請破產的為于品海。

【2023年12月19日更新】