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本地
2023-12-19 17:19:00

《香港01》創辦人于品海遭入稟申破產　雙方未達成協議押後明年1.8再訊 (更新)

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《香港01》創辦人于品海遭建銀國際入稟申破產，12.19高院聆訊。(資料圖片)

本地網媒《香港01》及其母企南海控股創辦人于品海，周三（18日）被建銀國際入稟高等法院申請破產。司法機構網站顯示，破產呈請聆訊，定於12月19日下午在高等法院處理。于品海代表律師一方表示，曾與呈請方商討和解協議，但至上周五（15日）仍未能達成協議。

聆案官何展鵬最終將案件押後至2024年1月8日，交由專門處理破產案的法官審理。據港交所上市公司資料，呈請人為建銀國際海外有限公司，被呈請破產的為于品海。

【2023年12月19日更新】

根據早前入稟狀顯示，建銀國際曾於2022年6月入稟高院，指於2021年3月24日，未獲如期獲一間BVI公司支付到期價格逾3.8億元債券，只獲分批支付約3,700萬元款項，遂入稟追討本金連利息共約4.1億元，于品海為有關交易擔保人之一，遂一併被入稟追討。該案今年6月開庭，建銀國際一方當時申請，解除扣押于品海旗下一間公司CIM Company Limited，法庭批准，下令于品海一方支付約9,000元訟費。

于品海旗下南海控股被取消上市地位

同時，于品海旗下、《香港01》母企南海控股日前發公告指，接獲聯交所函件，告知上市委員會已於10月12日，根據上市規則第6.01A （1）條的規定，決定取消南海控股的上市地位。股票上市的最後一日為10月30日，及其股票上市地位將於10月31日上午9時起取消，南海控股亦指不就上市地位決定申請覆核。

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南海控股自2022年4月1日起停牌，至今停牌達18個月，遭聯交所啟動除牌程序。

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