《香港01》母企主席于品海被高院頒令即時破產　香港01：公司將繼續如常運作(更新)

《香港01》母企主席于品海被高院頒令「即時破產」

本地網媒《香港01》母企「南海控股」主席于品海，2023年10月遭建設銀行旗下公司入稟申請破產，案件周二（26日）於高院審訊，于品海一方原要求押後，以存入審計報告，惟暫委法官唐思佩拒絕要求，聽畢陳辭後頒令于品海需即時破產，同時下令于品海需支付訟費並以彌償性基準計算。

【18:02更新】

《香港01》：公司將繼續如常運作

據《香港01》最新回應指，《香港01》記者從該企管理層了解得知，于品海作為《香港01》創辦人，但未有於公司擔任任何職務。