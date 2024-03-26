《香港01》母企主席于品海被高院頒令即時破產　香港01：公司將繼續如常運作(更新)

本地網媒《香港01》母企「南海控股」主席于品海，2023年10月遭建設銀行旗下公司入稟申請破產，案件周二（26日）於高院審訊，于品海一方原要求押後，以存入審計報告，惟暫委法官唐思佩拒絕要求，聽畢陳辭後頒令于品海需即時破產，同時下令于品海需支付訟費並以彌償性基準計算。
【18:02更新】
《香港01》：公司將繼續如常運作
據《香港01》最新回應指，《香港01》記者從該企管理層了解得知，于品海作為《香港01》創辦人，但未有於公司擔任任何職務。
該回應又指，案件只牽涉于品海個人財務安排，《香港01》不受影響，公司將繼續如常運作，並指于品海會在徵詢法律意見後再作下一步行動。
于品海旗下南海控股去年遭除牌
破產呈請人為建銀國際海外有限公司，被呈請破產者為于品海，于品海並無出庭。
資料顯示，建銀國際2017年購入一間海外公司債券，由大地控股及于品海擔任債券擔保人。根據條款，公司須於前年3月支付3.84億元到期報酬，惟公司未能如期償還，建銀國際遂在2022年入稟要求于品海及旗下公司支付欠款和利息逾4億元。
至於南海控股在去年2023年11月16日，被聯交所取消公司上市地位，指該公司股份於2022年4月已停止買賣，及後亦無法根據指引，於2023年9月30日前復牌。南海控股代表曾於 10 月申請延長覆核有關決定的期限，惟上市覆核委員會及後決定不延長期限。
案件編號：HCB 6118/2023