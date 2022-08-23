「馬鞍」逼近 方學誠視察防治山泥工作

熱帶氣旋馬鞍即將靠近本港，土木工程拓展署長方學誠今日視察薄扶林兩幅泥石壩，了解部門在「長遠防治山泥傾瀉計劃」下於天然山坡進行的風險緩減工程，以及在惡劣天氣下應對緊急事故的準備工作。

方學誠在土力工程處處長張偉文陪同下，巡視於明德村第3座後方的一幅泥石壩。該泥石壩於2013年建成，去年8月3日成功攔截從上方天然山坡塌下約110立方米的泥石流，避免明德村的設施受損。

方學誠其後又視察瑪麗醫院後方一幅裝有「智能泥石壩」系統的泥石壩。泥石壩於2016年建成，並於2019年加裝由土力工程處研發的「智能泥石壩」物聯網系統。當發生泥石流而感應器被泥石撞擊，系統會立即發送警報及數據予監察人員，數據包括泥石流的厚度及現場影像，讓監察人員決定是否安排工程師視察和所需的跟進行動，確保公眾安全。