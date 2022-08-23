「馬鞍」逼近 方學誠視察防治山泥工作

熱帶氣旋馬鞍即將靠近本港，土木工程拓展署長方學誠今日視察薄扶林兩幅泥石壩，了解部門在「長遠防治山泥傾瀉計劃」下於天然山坡進行的風險緩減工程，以及在惡劣天氣下應對緊急事故的準備工作。
方學誠在土力工程處處長張偉文陪同下，巡視於明德村第3座後方的一幅泥石壩。該泥石壩於2013年建成，去年8月3日成功攔截從上方天然山坡塌下約110立方米的泥石流，避免明德村的設施受損。
方學誠其後又視察瑪麗醫院後方一幅裝有「智能泥石壩」系統的泥石壩。泥石壩於2016年建成，並於2019年加裝由土力工程處研發的「智能泥石壩」物聯網系統。當發生泥石流而感應器被泥石撞擊，系統會立即發送警報及數據予監察人員，數據包括泥石流的厚度及現場影像，讓監察人員決定是否安排工程師視察和所需的跟進行動，確保公眾安全。
另外，方學誠亦於早前到訪土力工程處的緊急控制中心，了解部門應對緊急情況的準備工作。當山泥傾瀉警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號生效時，土力工程處會啓動緊急控制中心，由13支緊急服務隊伍輪班當值。當緊急控制中心接獲山泥傾瀉報告，會適時調派土力工程師前往現場為各政府部門提供專業意見。
提醒市民如遇山泥傾瀉勿逗留拍照
方學誠提醒市民，在山泥傾瀉警告生效或受持續暴雨影響時，駕駛人士應避免駛經山區或停泊車輛在斜坡下；行人亦應避免走近或站在陡峭的山坡附近，以及避免逗留在斜坡與建築物之間。市民收到通知需要疏散時，應配合救援人員的指示，即時撤離到安全的地方暫避。如市民發現所處地點附近發生山泥傾瀉，切勿逗留拍照，應立即離開，並在安全的情況下報警。