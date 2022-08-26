「馬鞍」8號波僅14句鐘 天文台︰較預測偏西移動離港較遠

熱帶氣旋馬鞍來去匆匆，天文台發出8號風球僅維持約14小時，至昨早9時許轉為3號波。不少上班族在改掛3號波後都趕上班，多區巴士站和港鐵站出現大批人潮。天文台指，馬鞍受風切變影響而限制其迅速發展，其亦採取較原先預測偏西的路徑移動，與香港的距離較預期遠；而風暴潮出現時間略早於天文漲潮，故水浸影響亦較原先預期低。

天文台於周三(24日)晚上7時25分發出8號烈風或暴風信號，昨日凌晨在本港西南偏南200公里左右掠過，上午9時20分改發3號強風信號，下午4時許再取消所有熱帶氣旋警告信號。昨日凌晨時分，杏花邨一度掀起大浪，但未有對設施造成破壞；大澳昨晨水位略有上升，但僅岸邊位置一度輕微水浸，居民和商戶未受影響。政府指風暴期間有141人入住民政總署臨時庇護中心，收到4宗塌樹報告和一宗水浸個案，並有一名市民受傷。