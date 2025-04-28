騙徒冒充廉署或內地官員訛稱「資金優先審查」 有受害人失200萬

有不法之徒冒充廉署人員及內地官員，向受害人訛稱對方因涉及洗黑錢、詐騙或其他刑事案件而正接受內地公安和廉署調查，須提交巨額款項予廉署人員進行「資金優先審查」外，之後更約見受害人收取騙款。廉署呼籲公眾提高警覺，並重申廉署絕對不會要求市民提交金錢作「資金優先審查」或調查之用。
要求交錢作資金優先審查
廉署指，近日接獲數宗涉及冒充廉署人員的投訴，受害人包括退休人士及大專學生。受害人先接到假冒內地官員的來電，指他們涉及洗黑錢、詐騙或其他刑事罪行正被內地公安及廉署調查。騙徒其後透過電話和短信要求受害人以銀行轉帳交出數十萬元至過百萬元到廉署作「資金優先審查」，並訛稱在完成調查後會向受害人退還款項，過程中亦向受害人展示一些標題為「資金優先審查執行書」及「廉政公署執法人員委任函件」等偽造文件，企圖加強說服力。
來電號碼經改號技術更改
有受害人因未能透過銀行轉帳，騙徒便派人假冒廉署人員或內地官員到受害人住所或相約到指定地方見面，以現金方式收取的騙款合共45萬。為防受害人懷疑，有騙徒更著受害人於網上核對來電號碼，受害人發現來電號碼與某內地公安單位相同，更信以為真，於兩周內多次轉帳入聲稱為廉署人員的銀行帳戶，合共約200萬元。廉署強調，來電號碼已經被騙徒以改號技術更改，雖然來電顯示與某內地公安單位電話號碼相同，但來電並非來自內地公安單位。受害人其後懷疑受騙聯絡廉署而揭發事件。
廉署︰不會要求交錢作「資金優先審查」或調查
廉署呼籲市民提高警覺，重申廉署絕對不會要求市民提交金錢作「資金優先審查」或調查之用。市民應慎防騙徒以不同形式冒認廉署人員，包括利用改號技術更改來電顯示號碼，假冒廉署或其他執法機關人員。市民如對來電、短信或電郵有所懷疑，應直接聯絡廉署或相關執法機關查詢。市民如懷疑有人冒認廉署人員，應立即致電廉署24小時舉報熱線25 266 366查詢或舉報。