騙徒冒充廉署或內地官員訛稱「資金優先審查」 有受害人失200萬

有不法之徒冒充廉署人員及內地官員，向受害人訛稱對方因涉及洗黑錢、詐騙或其他刑事案件而正接受內地公安和廉署調查，須提交巨額款項予廉署人員進行「資金優先審查」外，之後更約見受害人收取騙款。廉署呼籲公眾提高警覺，並重申廉署絕對不會要求市民提交金錢作「資金優先審查」或調查之用。

要求交錢作資金優先審查

廉署指，近日接獲數宗涉及冒充廉署人員的投訴，受害人包括退休人士及大專學生。受害人先接到假冒內地官員的來電，指他們涉及洗黑錢、詐騙或其他刑事罪行正被內地公安及廉署調查。騙徒其後透過電話和短信要求受害人以銀行轉帳交出數十萬元至過百萬元到廉署作「資金優先審查」，並訛稱在完成調查後會向受害人退還款項，過程中亦向受害人展示一些標題為「資金優先審查執行書」及「廉政公署執法人員委任函件」等偽造文件，企圖加強說服力。