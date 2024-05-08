「高才通」月入中位數約5萬 李家超︰帶來340億直接經濟貢獻

香港．全球人才高峰會昨起一連兩日在灣仔會展舉行。行政長官李家超表示，「搶人才、留人才」是政府施政重點之一，自上任以來，政府積極推出一系列吸引人才措施。截至上月底，透過各項人才入境計劃來港的已有逾12萬抵港；而「高才通」計劃下獲批的人士很有競爭力，平均年齡中位數為35歲，一成月薪達20萬或以上，估算高才通計劃可為香港帶來每年約340億元的直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。 李家超昨為高峰會主禮並致開幕辭時稱，人才是第一資源，是促進經濟發展和競爭力的原動力，具策略視野的專才能以創新思維，開發和提升新產品、服務和技術。全球各地在疫後努力恢復經濟增長，加上地緣政治局勢日趨緊張，吸納人才已成為環球現象和持續挑戰。

他指出，在「一國兩制」下，香港擁有多方面制度優勢，包括一流的營商環境、簡單低稅制、高度開放和國際化的市場等，亦是亞洲區內最宜居城市之一，更是全球最安全城市之一。這些都是吸引人才來港尋求世界級工作機會和美好生活的要素。政府投放大量資源以吸引、發展和留住人才。香港是亞洲唯一擁有五間全球百強大學的城市。 香港自2022年底推出一系列人才入境計劃，李家超亦在社交平台進一步補充，指自上任以來，政府積極推出一系列吸引人才措施，截至上月底，各項人才入境計劃共收到約29萬份申請，當中近18萬份已獲批，逾12萬人才已抵港。其中全新的「高才通」計劃吸引來自世界百强大學的畢業生人才來港。截至3月底，該計劃共收到約7.7萬宗申請，其中超過6.1萬宗獲批，超過4.7萬人已來港。

他又稱，根據統計，在「高才通」計劃下獲批的人士很有競爭力，平均年齡中位數為35歲，六成為已婚人士，普遍攜同家人來港。他們每月收入中位數約5萬元，約四分之一高達10萬或以上，約一成更達20萬或以上。政府估算高才通計劃可為香港帶來每年約340億元的直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。