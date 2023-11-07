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2023-11-07 11:09:28

「鮑魚大王」楊貫一女兒捐100萬 助中華廚藝學院培訓廚師

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職業訓練局署理執行幹事余國柱先生（左3）感謝楊慕琴女士（右3）慷慨捐款支持青年中廚師職業培訓發展。(中華廚藝學院圖片)

職業訓練局署理執行幹事余國柱先生（左3）感謝楊慕琴女士（右3）慷慨捐款支持青年中廚師職業培訓發展。(中華廚藝學院圖片)

「鮑魚大王」國際名廚楊貫一在731日因病辭世，享年90歲。中華廚藝學院獲楊貫一女兒楊慕琴捐贈港幣100萬元，成立「楊貫一大師傳承基金」，以紀念這位餐飲界翹楚生前對中華廚藝及飲食界之貢獻，延續楊貫一扶掖後進、弘揚中華廚藝文化的精神。

一眾嘉賓在中華廚藝學院見證「楊貫一大師傳承基金」捐贈儀式。(中華廚藝學院圖片)

一眾嘉賓在中華廚藝學院見證「楊貫一大師傳承基金」捐贈儀式。(中華廚藝學院圖片)

設獎學金助學金

基金將於2024/25學年起，以獎學金、助學金及贊助形式支持中華廚藝學院的職業專才教育項目，包括成立助學金資助有經濟困難的中華廚藝文憑學生；獎學金給予合乎成績及選拔條件的學生，資助他們升讀中廚課程；中廚師課程獎學金資助有志提升中廚烹飪造詣和增進管理知識的業內人士報讀大師級中廚師課程，通過在職培訓提升廚藝，提倡終身學習理念；基金亦贊助舉辦內地廚藝交流及考察活動團，讓學生開闊視野及提升廚藝。

楊慕琴：冀更多年青人投身中廚

楊慕琴在周一(116)舉行的捐贈儀式上致辭時表示，116日是父親的冥壽，故基金選擇於當日正式成立，實具雙重意義。她希望藉著基金所設立的助學金和獎學金，能幫助更多有熱誠的年青人投身中廚行業，助他們朝著夢想向前邁進，為維持香港「美食天堂」的美譽作出貢獻。家人亦將同時捐出楊貫一大師生前贏得的多個重要獎牌予中華廚藝學院典藏，希望激勵和啟發學生追求卓越。

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