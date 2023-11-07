「鮑魚大王」楊貫一女兒捐100萬 助中華廚藝學院培訓廚師

「鮑魚大王」國際名廚楊貫一在7月31日因病辭世，享年90歲。中華廚藝學院獲楊貫一女兒楊慕琴捐贈港幣100萬元，成立「楊貫一大師傳承基金」，以紀念這位餐飲界翹楚生前對中華廚藝及飲食界之貢獻，延續楊貫一扶掖後進、弘揚中華廚藝文化的精神。

設獎學金助學金 基金將於2024/25學年起，以獎學金、助學金及贊助形式支持中華廚藝學院的職業專才教育項目，包括成立助學金資助有經濟困難的中華廚藝文憑學生；獎學金給予合乎成績及選拔條件的學生，資助他們升讀中廚課程；中廚師課程獎學金資助有志提升中廚烹飪造詣和增進管理知識的業內人士報讀大師級中廚師課程，通過在職培訓提升廚藝，提倡終身學習理念；基金亦贊助舉辦內地廚藝交流及考察活動團，讓學生開闊視野及提升廚藝。