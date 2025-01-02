「鼓浪嶼號」重返香港作母港 料每年帶來8萬旅客

內地郵輪「鼓浪嶼號」疫情後正式重返香港，並會以香港作為母港，及開啟國際航線。旅遊事務專員預料，「鼓浪嶼號」每年會推出70班航次，合共帶來8萬名旅客，為本港旅遊業注入活力。

首艘內地營運管理的郵輪「鼓浪嶼號」，排水量達7萬噸、可載客1,800人，設有900個房間；除夕載了1,500名旅客來港，元旦日停泊於尖沙咀海運碼頭，並舉行香港啟航儀式，中聯辦經濟部副部長呂峰、旅遊事務專員張馮泳萍等亦有出席。

郵輪公司指，今次航班代表「鼓浪嶼號」正式重返香港市場，開啟以香港為母港的國際航線；公司認為，本港地理位置好，並有大灣區高消費旅客，預計未來一年有接近70個由香港出發前往日本及越南的航線，期望吸引大灣區、湖南、四川及重慶等地旅客來香港上船。郵輪昨晚已離港，前往海南三亞。