「0+3」首日抵港客喜與家人重聚食雲吞麵 約1.3萬人准提早離檢疫酒店

海外及台灣抵港人士的入境防疫措施昨放寬至「0+3」，即毋須接受強制檢疫。首班受惠的客機早上6時許從台北飛抵，機上近十名乘客在禁區接受兩種檢測後徐徐步入抵港大堂。有旅客表示很想念家人和香港美食，亦有人認為新安排既省時亦能慳錢。有政府專家顧問形容放寬有數據支持，旅客抵港後亦要完成既定程序，相信整體風險非常小，約半個月後疫情如無反彈更有望推出「0+0」。攝：林俊源
入境「0+3」措施昨早6時正式生效，原定昨凌晨2時10分抵港、來自台北的香港航空HX285航班，因應政策特地延遲起飛，成功在早上6時許降落，成為首班受惠的客機。首批抵港毋須檢疫的不足10名旅客，在禁區取得快速測試陰性和接受核酸檢測後，不消半小時、約6時40分便陸續從禁區步進抵港大堂。旅客夏先生在「0+3」宣布後，隨即於前日下午買機票、昨日返港。他表示，很想念兩年多沒相聚的家人和香港的雲吞麵。
機上另一乘客吳先生亦因應「0+3」政策而提早回港，認為當每人節省3日時間，「加加埋埋慳嘅時間就更不用說」。新安排下登機前旅客亦毋須持有48小時內核酸檢測陰性報告，而是改為24小時內快測陰性結果，他指除節省3日檢疫時間，還可省下在海外自費檢測的成本。不過，也有港人返抵後選擇繼續住酒店，許先生指既然酒店不能退款和包三餐，遂決定繼續住，最大分別是毋須在房間內困3日，「沖個涼就可以落街，你話幾舒服啊」，又形容「人係鍾意自由㗎嘛……3日都唔易『頂』㗎，我哋慣咗自由㗎嘛」。此外，離境層昨亦有多條人龍排隊辦理登機手續離港。
場的士站一度「人等車」
抵港人士現時可自行選擇交通工具離開機場，毋須再乘搭檢疫專車或的士，機場抵港大堂相關分流旅客的圍欄已收起。記者昨日所見，機場的士站一度要「人等車」，機管局亦一度指輪候時間較長，呼籲旅客改乘其他交通離開。運輸及物流局回覆查詢指，往返機場的機場巴士、機場快綫及的士服務昨運作暢順，又稱會與機管局及交通營辦商保持密切溝通，確保機場繼續保持高效運作。龍運巴士表示，昨服務運作順暢，並因應情況加強服務。
酒店業望客人耐心等候退款
過去3日已抵港的旅客，昨亦受惠新安排可陸續離開檢疫酒店。有旅客形容政策經常改變，獲准離開當然會「冇鞋挽屐走」，亦有人覺得即使要檢疫一日，仍較最高峰時間21日方便。可提早走的還有國際關係學者袁彌昌及立法會議員容海恩夫婦，容海恩稱將可出席部分原本因檢疫而未及參與的活動，又稱放「疫監」後會隨即返回立法會大樓工作。
酒店業主聯會經理陳媛妍昨稱，各檢疫酒店正陸續安排住客分批離開，希望他們耐心等候酒店安排退款。她又說，「0+3」對外地旅客吸引力不大，期望政府盡快推出「0+0」，以方便一般只會短暫逗留的商務旅客來港。衛生署回覆表示，昨有約13,000名合資格旅客獲准提早離開。
政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅支持「0+3」方案，指措施有足夠科學理據支持，而入境人士抵港後仍要定期檢測和持「黃碼」等，加上輸入個案整體佔比例小，相信整體風險非常低。他續說，外來人士大多都已接種新冠疫苗，如兩、三周後疫情沒有反彈，便可推行「0+0」。(相關新聞見A2)