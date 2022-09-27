「0+3」首日抵港客喜與家人重聚食雲吞麵 約1.3萬人准提早離檢疫酒店

海外及台灣抵港人士的入境防疫措施昨放寬至「0+3」，即毋須接受強制檢疫。首班受惠的客機早上6時許從台北飛抵，機上近十名乘客在禁區接受兩種檢測後徐徐步入抵港大堂。有旅客表示很想念家人和香港美食，亦有人認為新安排既省時亦能慳錢。有政府專家顧問形容放寬有數據支持，旅客抵港後亦要完成既定程序，相信整體風險非常小，約半個月後疫情如無反彈更有望推出「0+0」。攝：林俊源



入境「0+3」措施昨早6時正式生效，原定昨凌晨2時10分抵港、來自台北的香港航空HX285航班，因應政策特地延遲起飛，成功在早上6時許降落，成為首班受惠的客機。首批抵港毋須檢疫的不足10名旅客，在禁區取得快速測試陰性和接受核酸檢測後，不消半小時、約6時40分便陸續從禁區步進抵港大堂。旅客夏先生在「0+3」宣布後，隨即於前日下午買機票、昨日返港。他表示，很想念兩年多沒相聚的家人和香港的雲吞麵。 機上另一乘客吳先生亦因應「0+3」政策而提早回港，認為當每人節省3日時間，「加加埋埋慳嘅時間就更不用說」。新安排下登機前旅客亦毋須持有48小時內核酸檢測陰性報告，而是改為24小時內快測陰性結果，他指除節省3日檢疫時間，還可省下在海外自費檢測的成本。不過，也有港人返抵後選擇繼續住酒店，許先生指既然酒店不能退款和包三餐，遂決定繼續住，最大分別是毋須在房間內困3日，「沖個涼就可以落街，你話幾舒服啊」，又形容「人係鍾意自由㗎嘛……3日都唔易『頂』㗎，我哋慣咗自由㗎嘛」。此外，離境層昨亦有多條人龍排隊辦理登機手續離港。