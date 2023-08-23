16名京港生兩地實習交流 參與者：開拓對工作的想像

近年中港兩地的文化交流日漸頻繁。香港故宮文化博物館推出的青年學習及交流項目「雙城青年文化人才交流計劃」亦由去年線上舉辦，到今年回復至實體形式。今屆16位參加計劃的京港大學生昨日(22日)聚首北京故宮博物院，與故宮博物院院長王旭東、香港故宮博物館館長吳志華等人交流。有參與計劃的學生認為，透過參與博物館的實習工作，開拓了自己對將來理想工作的想像。

第二屆「雙城青年文化人才交流計劃」於京港選出16名大學生，自7月起分別於兩地進行不同類型的文化交流與學習活動。眾人昨天齊聚北京故宮博物院，王旭東先為學生上了一堂歷史與藝術史課堂，向學生講解宗教、壁畫、建築等不同主題所牽涉的歷史及故事，再由學生以「未來的博物館」為題分享創新點子，包括預先為觀眾製作「懶人包」、把藝術品融入社區等。

參與學生：加深對博物館工作的認識

計劃參與者之一、於香港大學修讀中史及藝術史的盧綽桁表示，一直有意從事博物館相關的工作，但坦言之前對此無概念，而計劃讓他有機會在香港故宮實習，參與工作坊設計等工作，加深了對博物館工作的認識，亦開拓了對博物館工作的想像，形容是非常寶貴的經驗，並從現在開始思考未來將要投身博物館何種工作崗位。

另一名計劃參與者、北京師範大學修讀工商管理(數字企業管理)的桂賢嫻稱，疫情3年，所有交流活動暫停，希望透過是次計劃，重新與世界聯繫。她憶述早前來港於香港科學館實習，參與親子教育的策劃工作，她形容是次的經歷為「奇妙的夏天」，修讀商科的她希望將來投身博物館行業，把商業概念應用到博物館的營運上。