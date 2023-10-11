「2023十大傑青」出爐 硬地滾球運動員何宛淇 港姐劉倩婷獲獎

何宛淇：曾欲了結生命 滾球助尋回生命意義

硬地滾球運動員何宛淇在去年的硬地滾球世界盃中勇奪兩金兩銀佳績，並在世界挑戰賽全勝，於世界排名第一。眼前的她不疾不徐地訴說自己的得獎感受，難以想像，她曾經向家人表達了結生命的想法。何宛淇患有脊髓肌肉萎縮症，她憶述，由於該症會影響心肺功能，小學期間幾乎每年都要住院，最嚴重要入ICU插喉。「當時躺在床上覺得自己很無用，跟家人說『不如算啦』」。但媽媽繼續不辭勞苦地照顧她，越來越辛苦及憔悴，「就好似點醒了我，出院後要好好生活。」

後來，何宛淇接觸了硬地滾球。她形容，最初覺得「好似好悶」，但後來慢慢發掘到當中的樂趣。亦因要到不同地方出賽，令她認識了很多「hero」。當中包括義工、隊友及有心人，也有因海外賽事而認識的對手等，彼此互相分享生活上的困難，成為知心好友，這都成為了生命中鼓勵她的「hero」。除媽媽這位重要的hero外，另一位她不得不提的hero是教練李榮傑，與何苑淇走過逾十年的練波旅程，最近更辭去教席陪她一起練習。「無論是否身體殘障，只要想就去嘗試，今天不知明天事，盡力不要令自己後悔。」