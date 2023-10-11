「2023十大傑青」出爐 硬地滾球運動員何宛淇 港姐劉倩婷獲獎

「2023年十大傑出青年選舉」名單今日(11日)出爐，今年共有六位得獎者，包括硬地滾球運動員何宛淇、香港中文大學助理院長(研究)內科及藥物治療學系副教授高浩、華裔極地探險與科研專家張偉賢、伊利沙伯醫院顧問醫生馬承志（MAHBOOBANI Neeraj Ramesh)、2009年香港小姐冠軍劉倩婷，以及佩劍運動員林衍聰。
何宛淇：曾欲了結生命 滾球助尋回生命意義
硬地滾球運動員何宛淇在去年的硬地滾球世界盃中勇奪兩金兩銀佳績，並在世界挑戰賽全勝，於世界排名第一。眼前的她不疾不徐地訴說自己的得獎感受，難以想像，她曾經向家人表達了結生命的想法。何宛淇患有脊髓肌肉萎縮症，她憶述，由於該症會影響心肺功能，小學期間幾乎每年都要住院，最嚴重要入ICU插喉。「當時躺在床上覺得自己很無用，跟家人說『不如算啦』」。但媽媽繼續不辭勞苦地照顧她，越來越辛苦及憔悴，「就好似點醒了我，出院後要好好生活。」
後來，何宛淇接觸了硬地滾球。她形容，最初覺得「好似好悶」，但後來慢慢發掘到當中的樂趣。亦因要到不同地方出賽，令她認識了很多「hero」。當中包括義工、隊友及有心人，也有因海外賽事而認識的對手等，彼此互相分享生活上的困難，成為知心好友，這都成為了生命中鼓勵她的「hero」。除媽媽這位重要的hero外，另一位她不得不提的hero是教練李榮傑，與何苑淇走過逾十年的練波旅程，最近更辭去教席陪她一起練習。「無論是否身體殘障，只要想就去嘗試，今天不知明天事，盡力不要令自己後悔。」
馬承志：幸運遇上仁醫 冀當醫生幫助更多病人
另一位得獎者、現為伊利沙伯醫院放射診斷部顧問醫生的馬承志。他父親是印度人，七十年代移居香港。他透過進行介入放射科腦神經血管手術治療中風、動脈瘤和血管畸形的病人；又引入人工智能，在急症室協助診斷腦出血的掃描影像。如此希望幫助病人脫苦海，皆因他兒時身體也有異樣，幸得有心醫生的治療和鼓勵，令他立志成為醫生，貢獻社會。
馬承志憶述，他出生時，供應其中一邊膊頭的神經線嚴重受損，使其膊頭只餘三成活動能力，很多活動都受到限制，令他體能及心理都深受影響。後來，他遇到了一位有心的醫生，為他提供治療及鼓勵他，經歷了整整十年的治療，才完成整個手術。期間他獲醫生鼓勵，又著他幫助其他病人。這段經歷使他立志當醫生的理想萌芽，及後他入讀本地主流學校，最終實現了自己的理想。馬承志表示，現時人類的生命越來越長，但培訓醫生也需時甚久，故希望引入人工智能協助。
「2023年⼗⼤傑出⻘年選舉」由國際⻘年商會香港總會主辦，選舉以「現在 ‧ 締造未來」為主題，寄語香港⻘年要抱有積 極主動的態度，倡導善⽤當下時間與資源，為更美好的前景奠定堅實基礎。⾸席評審、⾏政會議成員⾼永⽂致辭時表示，香港青年能夠不斷獲得成就，印證他們能夠克服困難。他表示，現時香港、中國，以至全世界都面對非常嚴峻的挑戰；香港經歷反修例、疫情，面對人才流失及經濟低迷的境況，可預期未來挑戰亦會越來越大。但他相信，香港過往面對挑戰時，港人也能靈活應對面對困難，期望今屆、乃至歷屆傑青能夠發揮力量，引領青年，齊齊越過困難。