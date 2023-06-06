「2023灣區啟航金融才俊計劃」深港青年金融機構實習計劃 港生北上實習 認識大灣區金融市場

作為國際金融中心，香港一直致力培育金融業精英。在中央政府支持下，近年內地與香港「互聯互通」機制持續擴大和深化，以培育更多熟悉兩地金融市場的青年金融才俊。由香港特區政府財經事務及庫務局(FSTB)、深圳市地方金融監督管理局(SMFRB)和大灣區共同家園青年公益基金（基金）共同舉辦的「2023灣區啟航金融才俊計劃」深港青年金融機構實習計劃（「計劃」），將支持香港大專院校學生探索大灣區的金融市場，到深圳企業實習工作六星期，並參加四日三夜的大灣區體驗之旅，藉此提升對大灣區金融市場的認識、深入了解内地的生活和文化特色及擴闊社交網絡。

計劃啟動儀式請來香港特區政府財政司司長陳茂波先生，大紫荊勳賢，GBS，MH，JP、香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇先生，GBS，JP、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室經濟部部長徐衛剛先生、香港特區政府財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）甄美薇女士，JP、深圳市地方金融監督管理局局長何杰先生、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室青年工作部副部長，一級巡視員宋來教授及大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光先生，SBS，JP擔任主禮嘉賓。

推動本地青年認識大灣區 融入國家發展大局

主禮嘉賓財政司司長陳茂波先生，大紫荊勳賢，GBS，MH，JP表示：「粵港澳大灣區經濟實力強大，是全球矚目、正快速崛起的經濟力量。粵港澳的金融合作可以發掘更大的市場潛力、增長點和金融創新，讓金融更有效地服務實體經濟、更普惠民生。香港和大灣區其他城市在人民幣業務、投融資、資產管理、綠色金融、金融科技、風險管理等領域都有更多、更大的合作和創新空間，必定會為兩地有志投身金融業的青年創造更多的就業和發展機會。」

深圳市地方金融監督管理局局長何杰先生說：「今天啟動的青年實習計劃意義非凡，這不僅是深港合作的一次具體行動，也是落實國家戰略的生動實踐。通過深港兩地青年的雙向交流，希望幫助香港青年更好地了解深圳，了解大灣區，了解祖國發展，進而吸引更多香港青年來內地學習、就業和生活；也期待為深圳金融業帶來寬闊視野和嶄新活力，激發更多創新、創造、創意的思維。」

大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光先生，SBS，JP指：「今次計劃安排香港青年到深圳的金融機構作深入體驗，提升他們對大灣區內地城市金融市場的認識，除了幫助他們了解內地職場文化，亦豐富青年人的工作經驗同社交技巧，為其未來職涯生活作好準備，開拓個人未來新路向。」

此外，啟動儀式亦邀請了財經事務及庫務局局長許正宇先生，GBS，JP作分享：「『十四五規劃』確立香港八大中心定位，其中包括香港作為國際金融中心的地位。香港及深圳作為大灣區發展的中心城市和核心引擎， 可以協同合作、優勢互補，推動大灣區內金融業的持續發展。今次計劃能培育金融人才，擴大香港以至灣區的人才庫，為推進灣區高質量發展打好基礎。」

計劃涵蓋本地大專院校，選出約40位來自商業、金融、經濟、數學、計算機科學等學科的年青才俊，將於6月14日至6月17日展開四日三夜的大灣區體驗之旅，其後在6月19日至7月28日期間，將一連六星期進駐深圳企業實習。讓他們可從中深入了解大灣區金融機構的職場文化，認識金融領域的特點及行業的發展。此外，亦可以豐富他們的工作經驗，為他們規劃個人職業生涯做好準備。