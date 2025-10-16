「2025亞洲智慧創新大獎」　港奪「生活社交及文化獎」亞季軍

香港無線科技商會今日(16日)在香港康得思酒店舉辦「2025亞洲智慧創新大獎」頒獎典禮。該獎由香港無線科技商會舉辦、文創產業發展處贊助，並獲其他17個亞洲國家／地區的合作夥伴聯合協辦，旨在揚亞洲業界於智能科技及創新應用領域的成就，並為本地及境外開發者提供交流平台。
香港參賽者佔「生活社交及文化獎」兩席位，銀獎得主、曾奪「亞洲智能應用程式大獎」的417 Technology Limited，其開發的Wonderland，透過遊戲設計及人工智能輔助學習，將學生轉變為主動創造者，革新STEM教育。平台讓學生設計自己的數碼體驗，同時培養編程、設計思維、協作及創意技能。Wonderland配備AI Buddies提供適應個別學習風格的個人化指導，使各種背景的學生都能接觸到有趣的STEM教育；同時獲得「特別嘉許大獎–最佳初創企業」的銅獎得主SMART IGNITE TECHNOLOGY LIMITED，其開發的CenWatch以創新「輕AR+重手錶」架構，代表由流動裝置到可穿戴互聯網的重大突破。系統結合提供沉浸式顯示的輕量化AR眼鏡，配合集成運算及連接功能的精密手錶。核心的腕載激光雷達技術(LiDAR)能捕捉亞毫米級別的空中手指動作，結合慣性測量單元及多模態融合演算法，實現精準手勢識別。用戶可在空中滑動、打字及書寫。金獎得主為孟加拉的Kaz Software Ltd。
「2025亞洲智慧創新大獎」榮譽大獎則由泰國RIFFAI開發的Shorten Site Search & Selection in Energy Industry with Satellite & AI獲得，同時亦為「商業應用獎」金獎得主。平台結合高解像度衛星影像與專有神經網絡，徹底革新能源行業的選址流程。技術透過分析多光譜數據精準偵測土地使用模式、氣候風險及能源資產分布，大幅縮減能源基礎設施規劃所需的時間及成本,同時提供實時監測及預測分析。
「公共事務及社會企業獎」金獎得主bitsensing Inc開發的TraXight™是新一代智能交通系統，結合雷達、攝影機及人工智能技術，提供實時交通流量分析、事故偵測及信號優化。透過2025年Verona K-City Network先導計劃發展而成，TraXight™能偵測違規、模擬交通政策，在複雜城市環境中改善交通擠塞。系統將原始交通數據轉化分析，讓政府透過精準診斷、實時控制及可擴展基礎設施主動管理流動性。其他入圍三個組別決賽的作品分別是來自以色列、馬來西亞及越南的智能解決方案。
「亞洲智能應用程式大獎」自2013年首辦以來，累計收到來自亞洲多地超過1,400份參賽報名，為業界認可的權威獎項及亞洲智能科技界一年一度盛事。今年正式級更名為「亞洲智慧創新大獎」，涵蓋範疇由流動應用程式延伸至物聯網(IoT)、人工智能(AI)、區塊鏈、大數據、雲端運算、AR/VR及多項新興智能科技。香港無線科技商會主席李勁華在頒獎典禮上表示：「為配合特區政府推動創新科技發展的政策方針，我們一直致力推動本地科技業界『走出去』，積極促進跨區域合作與交流。今年的亞洲智能創新大獎匯聚17個亞洲國家及地區的夥伴共同參與，正正體現了商會作為區域科技橋樑的重要角色。透過這個平台，香港開發者與世界頂尖團隊同場競技，不僅展現出卓越的創意與實力，更進一步鞏固了香港作為國際創新科技中心的領導地位。」