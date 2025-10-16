「2025亞洲智慧創新大獎」　港奪「生活社交及文化獎」亞季軍

香港無線科技商會今日(16日)在香港康得思酒店舉辦「2025亞洲智慧創新大獎」頒獎典禮。該獎由香港無線科技商會舉辦、文創產業發展處贊助，並獲其他17個亞洲國家／地區的合作夥伴聯合協辦，旨在揚亞洲業界於智能科技及創新應用領域的成就，並為本地及境外開發者提供交流平台。

香港參賽者佔「生活社交及文化獎」兩席位，銀獎得主、曾奪「亞洲智能應用程式大獎」的417 Technology Limited，其開發的Wonderland，透過遊戲設計及人工智能輔助學習，將學生轉變為主動創造者，革新STEM教育。平台讓學生設計自己的數碼體驗，同時培養編程、設計思維、協作及創意技能。Wonderland配備AI Buddies提供適應個別學習風格的個人化指導，使各種背景的學生都能接觸到有趣的STEM教育；同時獲得「特別嘉許大獎–最佳初創企業」的銅獎得主SMART IGNITE TECHNOLOGY LIMITED，其開發的CenWatch以創新「輕AR+重手錶」架構，代表由流動裝置到可穿戴互聯網的重大突破。系統結合提供沉浸式顯示的輕量化AR眼鏡，配合集成運算及連接功能的精密手錶。核心的腕載激光雷達技術(LiDAR)能捕捉亞毫米級別的空中手指動作，結合慣性測量單元及多模態融合演算法，實現精準手勢識別。用戶可在空中滑動、打字及書寫。金獎得主為孟加拉的Kaz Software Ltd。