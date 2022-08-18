「3+4」政策出台收客增4倍 EGL東瀛遊推半自由行大阪6天團8,919元起

「3+4」返港檢疫政策為冰封的旅遊業帶來曙光，EGL東瀛遊調查發現，近兩成人表示如只須隔離3日，會即時選擇外遊；而上周放寬政策後，收客量即時大增4倍。東瀛遊為配合調查結果，推出半自由行日本6天團，團費8,919元起，目的地包括大阪、京都、九州別府、熊本等，入住溫泉酒店，一解2年半疫愁。

東瀛遊6月下旬於網上以問卷調查港人外遊意欲，收到逾萬份回覆，當中19%人指，如入境隔離政策只須隔離3日，會即時選擇外遊；逾四成人指，待完全撤銷隔離措施後，3個月內會立即出發、八成人一年內願意出遊。目的地方面，日本以87%的比例高據榜首，其次順序為台灣、泰國及韓國。東瀛遊指，反映疫後消費者更傾向短途旅行，一來因目的地方便和熟悉，二來以防有不確定因素，避免長途增風險。

東瀛遊補充，「3+4」方案上周落實後，收客量果不其然較7日隔離政策時增4倍，為配合港人求，將推出新旅行團，包括8,919元起，大阪、京都等地6天團。不少港人愛自由行，但日本暫只接待旅行團，因此東瀛遊的旅行團採半自由行形式，執行董事禤國全解釋，有關旅行團保留自由活動、購物、地道美食和溫泉等自由行特色，同時安排好市外行程、交通、PCR test(核酸檢測)。他續指，隨9、10月航空公司逐步增加航班，將擴大地區至東涼、沖繩等，旅費有否下調空間，則視乎旅客出遊需求對航班運力影響，但相信會逐步復甦。