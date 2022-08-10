「3+4」檢疫執行被指混亂 核實紅黃碼現漏洞

政府前日公布抵港人士「3+4」檢疫安排及推出「紅黃碼」措施後，昨日已有第一批在酒店完成最少3晚檢疫的人士，獲安排離開酒店。惟新措施實行首日即出現混亂及引發多方疑問，包括有已完成3晚酒店檢疫的住客投訴遲遲不獲安排離開；質疑食肆未更新掃描針卡程式，無法核實「紅黃碼」人士，形成防疫漏洞等。當局則指，正陸續通知酒店新「放疫監」安排；又著食肆等處所先目測了解有否「紅黃碼」人士進入，並促在兩周內盡快更新程式及連接至互聯網，又指最終責任在於到訪者。

政府雖公布於本周五「正式」放寬檢疫酒店隔離安排至「3+4」，但其後補充指昨起「有序」安排已完成最少3晚檢疫人士離開酒店。惟有滿足「酒店隔離檢疫」要求的抵港人士反映，其「安心出行」昨已轉為「黃碼」，但所住的檢疫酒店稱未獲政府通知，要求他們繼續留在酒店隔離，酒店更指如一直未獲通知，也只能按原訂的隔離期作安排。

醫務衛生局指已陸續通知酒店，但由於此類旅客人數眾多，酒店會採用「先進先出」原則，逗留酒店較長時間的人如取得第5天陰性證明可先離開。衛生防護中心傳染病處主任張竹君則於每日簡報會稱，知悉有檢疫旅客已在酒店被安排有序離開，但強調「有序」並非所有人均可於昨日離開，「可能係嚟緊呢幾日」，又稱暫沒有持「黃碼」或「紅碼」的統計人數。「紅黃碼」措施昨起同時實施，確診者被區分為「紅碼」，海外或台灣抵港人士則為「黃碼」，惟現時15歲或以下、65歲或以上及殘疾人士可獲豁免使用「安心出行」；令食肆等指定處所無法透過「安心出行」辨識所有持紅、黃碼人士，造成漏洞。醫務衛生局長盧寵茂承認，有關人士如獲豁免使用「安心出行」，或不被發現；但政府會向「黃碼」人士發出紙本認證，當局的資訊科技部正處理，並會繼續改善整個過程。

食肆核實紅黃碼有困難望協助

副政府資訊科技總監黃志光則建議，食肆等處所負責人應盡快在「兩星期過渡期」內更新驗證二維碼掃描器，更新後會附加新功能，即使顧客無更新疫苗通行證，掃描器亦會識别到有關人士是否屬「紅黃碼」；如發現有人違規，系統會留下記錄交給衛生署跟進。他又指，處所在未更新二維碼掃描器前，可透過目測檢查市民二維碼。他強調主要責任在到訪者身上，但相信大部分市民都會守規矩。稻苗學會榮譽會長黃傑龍則稱，食肆要更新驗證二維碼掃描器及將裝置連接網絡，以比對政府資料庫核實「紅碼、黃碼」，但業內很多小店對資訊科技並不熟悉，建議食環署督察巡查時可協助有關食肆了解新措施，而非單純檢控。

蔡若蓮鼓勵「黃碼」學生申報

在「紅黃碼」安排下，「黃碼」學生每日完快測陰性下可回校上課，有意見關注會否增加學校感染風險。教育局長蔡若蓮表示，根據政府的基本指引，如學校環境許可，「黃碼」同學可以上學。她鼓勵有關學生向學校申報。如學生全日留校活動，校方要特別為「黃碼」學生在午膳時安排「隔離板」。但新界校長會副主席朱偉林坦言，會先勸喻「黃碼」學生留在家中上網課；如有關學生需回校，學校亦會減少他們與其他學生接觸，如安排獨立空間午膳、暫停參與課外活動等。

醫管局總行政經理關慧敏被問到持有「黃碼」員工的工作安排時指，有關員工只須遵照局方安排每日上班前快速測試，取得陰性結果便可上班，又指照顧病人的醫護人員均有佩戴適合保護裝備。她呼籲，「黃碼」員工應縮短用膳時間、其間不要交談，重申不鼓勵員工之間有飯敘。