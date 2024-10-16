5人以找換店洗黑錢被捕 3年涉款16億元

海關財富調查科於昨日(15日)及今日(16日)採取反洗黑錢行動，突擊搜查5個住宅單位及1個商業單位，以涉嫌洗黑錢拘捕年齡介乎34至71歲的3名男子，包括兩名前公司董事及一名銀行職員，其後再拘捕找換店的合規主任及集團懷疑主腦。

6 間本地銀行開 23 銀行戶口

海關財富調查科調查主任區穎璋表示，調查發現2020年8月至去年10月期間，兩名被捕人受指示開設兩間空殼公司，分別在本地6間銀行開設23個銀行戶口，當時報稱兩間公司從事手機程式設計及資訊科技等業務，但沒有可考的業務地址，亦沒有收入申報。