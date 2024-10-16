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2024-10-16 17:38:03

5人以找換店洗黑錢被捕 3年涉款16億元

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5人以找換店洗黑錢被捕，3年涉款16億元。 (林俊源攝)

5人以找換店洗黑錢被捕，3年涉款16億元。 (林俊源攝)

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海關財富調查科於昨日(15)及今日(16)採取反洗黑錢行動，突擊搜查5個住宅單位及1個商業單位，以涉嫌洗黑錢拘捕年齡介乎3471歲的3名男子，包括兩名前公司董事及一名銀行職員，其後再拘捕找換店的合規主任及集團懷疑主腦。

6間本地銀行開23銀行戶口

海關財富調查科調查主任區穎璋表示，調查發現20208月至去年10月期間，兩名被捕人受指示開設兩間空殼公司，分別在本地6間銀行開設23個銀行戶口，當時報稱兩間公司從事手機程式設計及資訊科技等業務，但沒有可考的業務地址，亦沒有收入申報。

 

 

5人以找換店洗黑錢被捕，3年涉款16億元。 (林俊源攝) 5人以找換店洗黑錢被捕，3年涉款16億元。 (林俊源攝) 5人以找換店洗黑錢被捕，3年涉款16億元。 (林俊源攝)

逾4000宗可疑交易 單日最高入賬5200萬元

案發期間兩人作為公司董事，分別報稱為找換店職員及兼職保安員。兩間公司的戶口3年內交易金額達16億港元，超過4,000宗可疑交易，對手逾400名，明顯與兩人及公司財務背景毫不符。另外，當資金到涉案戶口後會在同日或數日內轉出，單日最高交易次數達32次，單日最高的入賬及出賬金額分別可達4,800萬及5,200萬元，交易模式十分可疑，而且有關交易由案中被捕的合規主任在背後操作，而非公司戶口持有人。

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5人以找換店洗黑錢被捕，3年涉款16億元。 (林俊源攝) 5人以找換店洗黑錢被捕，3年涉款16億元。 (林俊源攝) 5人以找換店洗黑錢被捕，3年涉款16億元。 (林俊源攝)

銀行客戶關係經理協助逃避審查

調查又發現，一名銀行客戶關係經理與找換店合規主任串通，協助空殼公司在一間本地銀行開立戶口，包括提示整理公司紀錄以符合開戶審查及應對可疑交易審查。

海關已檢走多名被捕人士的手提電話作進一步調查，關於來歷不明款項的來源，海關會循被捕人的背景及資金流向調查，不排除有更多人被捕。海關亦已通報金管局涉案銀行職員被捕，會配合作出跟進工作。

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