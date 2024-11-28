55歲男內地朋友家打肉毒桿菌中毒 出現重影和眼瞼下垂

衞生署衞生防護中心今日(28日)正調查一宗在內地注射肉毒桿菌毒素後出現肉毒中毒的疑似個案。該名55歲事主，日前前往內地，並在朋友家中接受肉毒桿菌毒素注射，其後出現重影和眼瞼下垂等徵狀。他其後到醫院求診，臨床診斷疑因注射肉毒桿菌毒素導致中毒。他接受治療後已經出院。中心已將個案通報內地有關當局。流行病學調查仍在進行中。

個案涉及一名55歲男病人，他過往健康良好。根據病人提供的資料，他於本月3日到內地，在一位朋友的家中接受報稱為肉毒桿菌毒素的注射，但未能確定有關注射人員的專業資格。他於本月17日開始出現重影、眼瞼下垂、發音困難、咀嚼困難和吞嚥困難。他於本月19日到香港港安醫院—荃灣求診，同日入院，臨床診斷懷疑因注射肉毒桿菌毒素導致中毒。他接受治療後已經出院。

若注射須確認有關人員合資格或已向相關當局註冊執業

衞生署發言人表示，在香港注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。在香港以外地區接受注射，必須特別謹慎，確認有關人員合資格或已向相關當局註冊執業。一旦有來源不明的針劑，應拒絕接受注射。如有不適，應盡快向合資格醫護專業人員求診。

由於中毒病人的相關肌肉會受影響，而肉毒桿菌毒素亦可能擴散，影響注射部位以外的其他範圍，故病人有機會出現眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞，甚至在吞嚥、說話或呼吸等方面出現問題。這些徵狀可能在注射後數小時、數日或數星期出現。