612基金｜陳日君等6人不認罪 控方指陳日君等人推廣基金政治理念（更新）

已停運的「612人道支援基金」5名信託人包括前主教陳日君、前立法會議員吳靄儀、何秀蘭、藝人何韻詩及嶺南大學前副教授許寶強，涉請求外國對香港特區實施制裁，干犯串謀勾結外國勢力罪被捕，5人連同基金秘書施城威，各被票控一項「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」罪。6人否認傳票控罪，案件今日將在西九龍裁判法院開審，預計審期5天。

傳票控罪指被告陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩、施城威，於2019年7月16日至2021年10月31日期間，在香港，作為「612人道支援基金」本地社團的幹事，沒有在指明限時內，遵從香港法例151章社團條例5(1)的規定。

控方由副刑事檢控專員周天行代表，辯方代表包括資深大律師李志喜、何沛謙、彭耀鴻及大律師林國輝，案件由裁判官嚴舜儀主理。本案爭議為控方能否證明612人道支援基金屬《社團條例》下的本地社團以及被告為基金幹事。

控方指612 人道支援基金帶政治訴求

副刑事檢控專員周天行開案陳詞指，自2019年3月起有市民反對政府修訂《逃犯條例》，6月12日草案二讀前夕起佔領示威及癱瘓立法會外一帶交通，612人道支援基金同月15日成立運作，設立辦公室及聯絡電話等，帶政治訴求，屬本地社團。吳靄儀、許寶強、何秀蘭及何韻詩聯同時任民陣召集人岑子杰同日出席記招，分別發言，宣告基金成立，幫助612金鐘暴動中的傷者，呼籲市民參與6月16日遊行。周天行續指2019年7月6日陳日君、吳靄儀、許寶強及何秀蘭以信託人身份出席記招，正式命名基金為612人道支援基金，交代成立背景、政治理念及財務安排等，由真普選聯盟有限公司託管基金，定期公佈收支及個案數字，每年委託核數師核數，基金除支援傷者外，會贊助調查及相關活動費用，以提升訴求至國際層面，追求政治目的。除施城威外眾被告以信託人身份舉辦活動籌款，派發傳單，其他政黨包括社民連、民主黨及新民主同盟亦曾於公眾遊行中協助基金籌款。陳日君、吳靄儀、許寶強及何韻詩2021年8月18日召開記招，宣佈基金解散，吳靄儀稱未達成任務被逼停運，深切遺憾。

周天行引述612基金和真普聯的信託契約，交代其日常運作包括為任何反修例運動示威者提供財務援助、生活費、法律程序所有附帶支出費用、醫療費用，資助延續運動精神的活動工作包括調查、座談會，贊助人士出席聯合國或國際人權組織的海外聽證會，會計報告中亦有列明。周天行又大幅引述612基金半年及年度工作報告內文