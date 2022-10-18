67歲地盤工斬死「雀友」 目擊證人作供指見被告舞刀

地盤工3年前懷疑「雀友」與其女友有染，趁「雀友」與一群人打麻將時手持菜刀從後狂劈其頸部及頭部，直至「雀友」倒地浴血，動也不動。被告被控一項謀殺罪，案件今於高等法院原訟庭續審。

控方傳召案發時與事主一起打牌的雀友作供，證人蔡智文表示，他於案發當日下午到元朗建安樓1個單位打麻雀，當時他、死者和另外2名雀友打牌，惟他們尚未打完一圈，他便聽到死者「哎呀」一聲，抬眼望向死者，發現死者右肩有血漬，被告就手持菜刀站在死者後側方向，被告有揮刀動作。蔡指當時被告和死者相距約1呎，他朝向被告喊話「唔好燥」，但被告則回應「唔好理我」。蔡感到害怕，便離開單位。

證人指襲擊過程混亂

蔡在接受辯方盤問時，同意當日案發前，被告在單位內表現得正常和友善。辯方續指，死者當時有邀請被告打麻雀，而被告以無錢為由拒絕，死者則提議借2,000港元給被告。蔡不肯定二人之間的對話，但同意被告有邀請人打麻雀。辯方又向蔡確認，他第一眼注意到死者遇襲時，刀傷是在死者肩部。不過蔡亦指當時襲擊過程混亂。辯方另指出，蔡在其證人供詞中，從沒有提到他叫到「唔好燥」和被告回應「唔好理我」。蔡亦同意。

被告曾致電胞兄 稱 「我斬咗人呀」

被告胞兄盧禮錫則作供表示，他在案發當日早上約10時半收到被告電話，說因為前列腺痛故沒有上班，正身處元朗麻雀館內。下午約3時半被告再打來，說「大佬，我斬咗人呀，我唔知點算。」，但沒有提到斬誰，不過就有透露在麻雀館發生，並已報警，及向他說「大佬，我都唔知要入去踎幾耐」，請求他代為收拾住所，並與房地產交接。盧稱他知道被告說的「麻雀館」的所在地點，並得知是由一名為「呀娟」的女子所租。被告曾向他介紹「呀娟」，表示兩人是情侶關係，但他沒有聽說過案中死者。

67歲被告盧禮秋於2019年10月18日，在元朗安樂路一單位內謀殺男子周仕清。控方開案陳詞指，被告與女友「呀娟」因打麻將而結緣，「呀娟」在家設有兩張麻將檯並會邀請朋友到家打麻將，而身為「雀友」之一的死者周仕清與被告有金錢糾紛，被告亦懷疑死者與「呀娟」出軌。