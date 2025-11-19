8人涉詐騙運輸署免試直批駕照被廉署起訴

8名男子涉嫌訛稱持有認可國家的駕駛執照，詐騙運輸署豁免參加本地駕駛考試，獲直接簽發香港駕駛執照；各人被廉政公署落案起訴，均獲准保釋，周五在東區裁判法院答辯。 8人無持有巴基斯坦駕駛執照 8名被告分別為Ibrahim Muhammad，Khan Usman，Khan Mushed，Singh Dawinder Dip，Falaq-Sher，Ong Jomari Perfinan，Ahmed Waseem及Basmer Hatim Hassan Awadh，年齡介乎21歲至47歲，涉嫌於2022年5月至2023年8月期間，與其他人士串謀，向運輸署提交虛假的巴基斯坦駕駛執照及證明文件，透過「免試簽發香港正式駕駛執照」的申請，誘使運輸署直接批出香港正式駕駛執照。調查顯示，8人並無持有巴基斯坦駕駛執照。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，繼而揭發有關罪行。運輸署在調查期間提供全面協助，並於2023年廉署執法後撤銷涉案駕駛執照。



