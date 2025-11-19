熱門搜尋:
2025-11-19 21:17:45

8人涉詐騙運輸署免試直批駕照被廉署起訴

駕駛執照制度確保駕駛者具備基本交通規則及安全駕駛知識，減少道路風險。

8名男子涉嫌訛稱持有認可國家的駕駛執照，詐騙運輸署豁免參加本地駕駛考試，獲直接簽發香港駕駛執照；各人被廉政公署落案起訴，均獲准保釋，周五在東區裁判法院答辯。

8人無持有巴基斯坦駕駛執照

8名被告分別為Ibrahim Muhammad，Khan Usman，Khan Mushed，Singh Dawinder Dip，Falaq-Sher，Ong Jomari Perfinan，Ahmed Waseem及Basmer Hatim Hassan Awadh，年齡介乎21歲至47歲，涉嫌於2022年5月至2023年8月期間，與其他人士串謀，向運輸署提交虛假的巴基斯坦駕駛執照及證明文件，透過「免試簽發香港正式駕駛執照」的申請，誘使運輸署直接批出香港正式駕駛執照。調查顯示，8人並無持有巴基斯坦駕駛執照。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，繼而揭發有關罪行。運輸署在調查期間提供全面協助，並於2023年廉署執法後撤銷涉案駕駛執照。

 

免試簽發駕照安排基於互認原則

政府強調，與認可國家和地方的免試簽發駕駛執照安排基於互認原則、互惠基礎；政府絕不容忍任何人，以詐騙行為取得駕駛執照，影響道路安全。

運輸署︰一直會嚴謹核實每個申請件

運輸署指，審批過程中一直會嚴謹核實每個申請和文件，如對相關申請有懷疑，署方會嚴肅跟進，包括聯絡有關的領事館或運輸部門查證，並拒絕不符規定的申請。

