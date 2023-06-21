「80後樓神」吳龍飛涉虛報住址騙防疫基金64萬 認8項企圖欺詐判監17個月

自稱「80後樓神」的吳龍飛涉向政府虛報8個公司地址申請政府防疫抗疫基金共64萬元，並在統籌局拒絕申請後再提上訴。吳今（21日）於區域法院承認8項企圖欺詐罪，被判監17個月。代表律師求情時透露，被告在起訴後亦曾試圖自殺。法官判刑時，被告屬有計劃犯案，即時監禁是唯一選擇。

被告吳龍飛（43歲，公司董事），今承認8項企圖欺詐罪，被告另被控的3項企圖欺詐罪則獲存檔法庭。

辯方求情：被告在事件中未有得益

代表律師求情時指，被告在事件中未有得益，被告亦在被通知申請上訴駁回前主動撤回申請，本案案情並非最嚴重。代表律師透露有議員及社會賢達替被告撰寫求情信。代表律師又指，被告女兒親眼目睹被告被捕而出現選擇性緘默症，被告在起訴後亦曾試圖自殺，希望法官對此作判刑考慮，並替被告索取社會服務令報告。

官：被告屬有計劃犯案 即時監禁是唯一選擇

法官判刑時指，本案罪行與政府防疫抗疫基金下，推出「零售業資助計劃」有關，故未有相關案例，又指辯方提議可考慮詐騙綜援的案例，惟法官認為綜援案例大多涉及基層市民，對本案參考價值不大。法官又指，本案涉及8項申請，涉款64萬元，被告屬有計劃犯案，即時監禁是唯一選擇。法官指，被告申請被拒後再提出上訴，並提交不正確資料。此外，政府在案中沒有損失，相關分店亦是被告所租用，遂將被告判監17個月。