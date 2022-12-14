88歲長者墮電騙案失5萬 拘3騙徒 警︰緊記防騙三寶

88歲男子墮電騙案，失款5萬元。男事主早前接自稱「兒子」來電，對方指自己涉刑事案被捕，要交付5萬保釋金，長者按要求到指定地點繳款後，與家人聯絡始懷疑受騙，於周一(12日)報案。騙徒食髓知味，昨再致電事主，以同一手法要求事主到指定地點繳交約15萬元保釋金；事主即時懷疑有詐，於是再報案。 田心警區特遣隊及沙田刑事部人員接報，同日下午約6時在沙田區拘捕3名準備交收的本地男子，年齡介乎16至23歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。警方更相信其中一名被捕男子與11月9日屯門區的一宗同類案件有關，涉案金額共約3萬元。 行動中，人員檢獲三部手提電話及案發時被捕男子身穿的衣物。所有被捕人現正被扣留調查。案件交由沙田警區重案組跟進。警方調查仍在進行當中，不排除會有更多人被捕。

近月新界南各警區偵破11宗交收騙款電話騙案

新界南總區發現交收騙款電話騙案有上升趨勢，並指騙徒由以往誘騙受害人將騙款轉到騙徒指定的銀行戶口，或要求受害人乘搭的士到其他地方進行交收，演變至到受害人住宅或該棟大廈收取騙款。由11月至昨日(13日)，新界南各警區共偵破11宗交收騙款的電話騙案，合共拘捕25名本地男子，年齡介乎15至41歲。

警方呼籲市民，切勿因「搵快錢」或「微薄報酬」而被不法份子利用及誘使參與任何犯罪活動，包括協助犯罪份子交收任何物件。警方重申，「以欺騙手段取得財產」罪或「串謀詐騙」均屬嚴重罪行，最高刑罰會係監禁十年及十四年，市民切勿以身試法。

緊記防電騙三寶

警方亦提醒市民要多加提醒以及分享最新的防騙資訊予身邊長者。如接到不明來電聲稱為其家人或親友並需要金錢協助時，應先保持冷靜並向家人或親友確認。緊記防電騙三寶，「收線」、「核實」、「求助」。如有任何懷疑， 可立即致電999求助或者致電警方的防騙易24小時熱線18222。