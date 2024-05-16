Affordable Art Fair 今開幕 《霓虹》酒吧展香港情懷

一連4天(16 日至 19 日)的「 Affordable Art Fair Hong Kong 2024 」今天(16日)正式開幕。今年旅發局與「Affordable Art Fair Hong Kong 2024」聯手策展互動裝置藝術體驗《霓虹》秘密酒吧。調酒師會即場調製4款具港式味道的雞尾酒，將茶餐廳風味融入其中。秘密酒吧內有12幅以香港街景為主題的藝術插畫，酒吧外更設有上海舊式理髮廳，訪客可即席體驗懷舊理髮服務。旅發局期望透過作品，讓旅客多感官體驗饒富香港特色的獨特風貌，觀展後可深入社區探索，以「城市漫步」主題作另類深度遊。

裝置藝術《霓虹》由美籍台灣藝術家Jonathan Jay Lee及米芝蓮一星餐廳前首席侍酒師Kiyoshi Hoshimi-Caines共同創作，兩人年少時隨父母來港工作而認識，對香港舊區情有獨鍾。《霓虹》的創作意念來自掛滿霓虹招牌的深水埗小巷，表面看是一間舊式理髮廳，穿過隱藏入口後發現別有洞天，内藏一間秘密酒吧。