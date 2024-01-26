《am730》傳賣盤　施永青：仍處好初步階段

有本地傳媒今日(26日)報道，《am730》正在賣盤，並已進入交易尾段，預料今年第三季易手；報道又指，「新主」為一間名為Layman的市場推廣公司。中原集團創辦人施永青向《am730》表示，一直有人向他接洽出售《am730》，形容今次相較以往接觸「相對近磅」，但他形容仍處於「好初步階段」。對於報道所指的「買家」身分，施永青承認曾與對方傾談，形容對方財力更勝自己，又指倘若成事，同屬媒體業務的《am730》和《Finance730》將一同出售。施永青向《am730》強調「四未」，包括未簽約、未落訂、未落實及未成定局。

施永青早在今次接洽前已擬定好策略

另外，施永青向《am730》提供有關出售《am730》的策略，他強調該策略早在今次接洽前已擬定好。其中，他提到《am730》並非純粹或他個人的資產，其中75%的股權已捐給了慈善基金，他有責任為慈善基金謀取最好的利益，又指從這個角度來看，如果有人出到好的價錢，他沒有理由拒絕。施永青續提到，自己年事已高，不可能長期打理這類需要他親自介入的生意，認為能及早為《am730》的將來作點安排屬明智的做法。

《am730》亦與「買家」——Layman市場推廣公司負責人Edwin Wong取得聯絡，他認同施永青所指，交易仍處於「好初步階段」，「拍緊拖，情投意合啦，結唔結到婚就未知」，但他坦言對交易「有信心」。