「FASHION FUSING大灣區聯合時裝秀」@ CENTRESTAGE 2023完美落幕 大灣區時裝設計師及院校學生演繹嶄新作品 一同發掘時裝界超新星大灣區的醉人魅力

由香港特別行政區政府「創意香港」贊助，並由非牟利時裝推廣機構Fashion Farm Foundation (FFF)主辦的第三個粵港澳大灣區(大灣區)大型時尚項目「大灣區：時尚融合2023」其中一項重點活動「FASHION FUSING大灣區聯合時裝秀」先後成功聯動「廣東時裝週2023」及「深圳原創時裝週AW 2023」，壓軸一站回到香港，率領來自香港及大灣區其他城市的年輕時設計師及時裝院校超新星於9月6日亮相CENTRESTAGE 2023的大舞台，寫下劃時代的時尚新章。全場星光熠熠，FFF邀請了一眾來自粵港澳大灣區不同城市的時尚業界代表出席支持，還有時裝迷、時尚媒體、全球買手紛紛前來見證大灣區設計新星的精彩作品。

聯合 展示設計師最新系列 融合舞蹈音樂帶來強烈視覺震撼 「FASHION FUSING大灣區聯合時裝秀」揭開大灣區4位時裝設計品牌與4所時裝設計院校匠心獨具的作品，以前衛的展演形式，盛大演繹各個單位的時尚美學。 香港設計師品牌YMDH（You Make Daddy Happy）設計素來以創新、玩味見稱，擁有獨特的個人風格，主理人Jason Lee認為時裝是一個媒介去讓人認識自我，發掘自己所愛，從而達到身心靈的滿足感覺。品牌希望以身作則，鼓勵年青一代打破框框，做自己愛做的創作。今次登上T台的最系列的主題是《Life is a Game 遊戲人生》，致敬電玩遊戲《模擬市民The Sims》，反諷現今社會虛實的荒誕。今次時裝秀更夥拍香港本土Rapper Novel Friday、Wolfe和BMW三人演出，將時裝和潮流音樂互相結合，延續時裝與Hip Hop的火花，打造一場震撼感官的視覺饗宴，在場觀眾無不嘆為觀止。

香港設計師品牌KEVIN HO擅長以剛強的結構打造耐人尋味的性感，以嶄新的角度詮釋女性的魅力。今次的SS24系列以「Lucent」為名，延續自上季以香港夜景為靈感的主題，設計以香港獨有的燈光夜色為靈感，用上西裝物料、透明的纖維物料等，以層次 及 垂墜(Draping)的手法營造香港夜景璀璨迷人美麗的效果，勾勒出城市的面貌和特質，衝擊在場每位觀眾的視覺。

KEVIN HO以衣服作畫布，描畫香港城市璀璨。

深圳設計師品牌ESA LIANG梁冰琴認為時尚就是對自然的慶祝，人類、動植物、江河湖海都可以成為時尚的一部分，因此希望從服裝設計的起點出發，探討服裝可持續的議題，以另外一種方式繼續創造價值，讓時裝的永續發展變成可能。最新作品系列以女性力量的代表花木蘭為靈感，以南北朝時期花木蘭為代表的戍邊將士身披的甲胄為出發點，結合各朝代甲胄樣式，與現代時裝相串聯，把獨具東方的藝術輪廓拓寫得更多元化，將女性的內心力量透過時裝具體化，透過時裝歌頌女性自主力量。

ESA LIANG梁冰琴一直以探討可持續時尚為品牌使命，透過反複試煉創造重生的時裝。

澳門設計師品牌SARA LOLO 今次的作品系列名為「Allegory of the Cave」，是探索真實和虛幻的浪漫之作。系列結合著神話故事的情節，將絢爛的浪漫情懷注入柔美的細緻面貌。設計師ALo Lo選用來自日本及意大利製造的新型面料，並用上面料重組及複合等精湛工藝，編出虛實結合的材質互相呼應，利用多樣的縫製手法及線條的獨特裁剪，營造豐盈的立體感，同時保有輕柔的飄逸，一股柔美的力量溫柔地包圍整個伸展台，給觀眾一場沉浸式的浪漫觀賞體驗。

SARA LOLO全新系列帶領觀眾遊走虛幻與現實 ，在台上奏出雋永浪漫的動人樂章。

大灣區設計學生台上釋放創意 設計超新星實力不容小覷 今次亮相「FASHION FUSING大灣區聯合時裝秀」的除了有已出道的時裝設計師，更有大灣區設計院校新生代接續登場交出大作，向觀眾詮釋兩代時期的設計進程。 香港理工大學時裝及紡織學院的8位學生以獨特的創意呈現出對科技、可持續發展、性別等社會議題的關注。香港知專設計學院的8位畢業生則彰顯了他們在時裝設計方面的才華和技巧。北京師範大學珠海分校設計學院派出優秀學生，透過多元的服裝系列引發觀眾對保育、軍事發展和社會議題的思考。澳門生產力暨科技轉移中心的畢業生們展示了他們的創作潛能和強大實力，成為澳門時尚界的新動力。這些新秀作品展現了豐富的創意和時裝的力量。

在大秀結尾，香港時裝設計師VINCENT LI、中國藝術舞蹈家彭漲及香港中樂團嗩吶首席樂手暨管演奏家馬瑋謙，送上特別表演「曲‧音‧裳」。彭漲及馬瑋謙身穿VINCENT LI設計的服裝表演，配合現場演奏的中式樂韻，三位的跨界合作表演糅合時裝、國樂和藝術舞蹈，充滿意象和生命力，將現場觀眾的情感引領到了另一個境界，也為「FASHION FUSING大灣區聯合時裝秀 ＠ CENTRESTAGE 2023」完美畫下句點。