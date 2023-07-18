「FASHION MELTING 大灣區時尚巡迴展」 創意新浪潮席捲深圳 85件匠心之作盡顯設計時尚生命力

由香港特別行政區政府「創意香港」贊助、香港非營利時裝推廣機構Fashion Farm Foundation（FFF）策劃打造的第三個大灣區大型時尚項目「大灣區：時尚融合2023 GBA：FASHION FUSION 2023」巡迴至深圳，並於7月10日迎來深圳站第二個重磅活動——「FASHION MELTING 大灣區時尚巡迴展」。 巡展登陸深圳 展現粵港澳設計新銳無窮創意 7月10日上午，「FASHION MELTING 大灣區時尚巡迴展」深圳站開幕式在天安數碼城創新科技廣場T+FASHION產業創新服務平台舉行。香港貿易發展局深圳代表曾沂靖、香港紡織業聯會副會長羅正杰、香港理工大學時裝及紡織學院院長Prof Erin Cho、澳門生產力暨科技轉移中心理事長關治平、深圳職業技術學院藝術設計學院院長帥斌、深圳市服裝供應鏈協會執行會長張祥全、Première Vision 深圳項目總監張文宇、T+FASHION產業創新服務平台總經理劉一平及主辦方Fashion Farm Foundation董事區偉文等多位重量級嘉賓蒞臨現場，踴躍支持設計新銳。

「FASHION MELTING 大灣區時尚巡迴展」集結來自內地、香港及澳門的32個時裝設計品牌和藝術單位，以及大灣區內7所專業設計院校，展出合共85件匠心獨運的時尚作品，透過時裝展現藝術生命力。巡展凝聚設計學生和設計師，目的是促進融合，互相影響共同成長。FFF項目總監楊錦淮表示：「我們的活動一直堅持一個想法，就是同時展現設計專業學生和已經創立個人品牌的年輕設計師兩個群體的作品，期望通過設計院校、時尚品牌這兩個不同階段的相似和差異，展現新銳人才的創意和成長。」 大灣區設計新力軍大作傾巢而出 以創意感染人心 來自大灣區的一眾新銳設計師和專業院校優秀學生，用作品表現天馬行空的想像力和紮實的基礎，更表達了對傳統文化的傳承與創新、對環保與可持續話題的關注、對哲學命題及人生態度的嚮往，以及對社會議題的深度思考，不少作品都成功引起觀眾的共鳴，讓時裝不僅是美學的呈現，更成為觸動人心和激發思考的媒介。 其中來自香港的時裝品牌SUN=SEN，與澳門生產力暨科技轉移中心的優秀學生關淑敏，同時以香港澳門極具城市特色和人文記憶的霓虹招牌為設計主題，創作出了各具特色的4套作品。擁有同一個概念，學生的作品採用小燈泡和燈帶裝飾，創意天馬行空；品牌SUN=SUN的作品則更富功能性，成功拿捏商業和藝術之間的平衡。

除了描繪城市景象，更多的設計作品集中討論熱門的社會議題，例如環保、人類與自然共處、中國傳統文化與城市文化的傳承和突破、中西元素的結合等。其中新晉設計師盡顯設計功架，成品令人眼前一亮。香港設計師李冠然（Kenny Li）的獨立時裝品牌FAVEBYKENNYLI，作品始終堅持用環保及生活化理想化的概念來進行創作；澳門品牌SALUT, ÇA VA? 深受澳門特有的中西風情影響，將複古風以及突顯女性柔美的蕾絲融入作品之中，創造出適合優雅女性穿著的設計；而香港女裝設計師品牌C/W COLLECTIVE，衣服結構的靈感多取自古典元素，如西方宮廷胸衣、燈籠袖、波浪設計，以及東方傳統的交疊領襟與繫帶，靈活展現中西文化互相碰撞的花火。

來自大灣區7所專業設計院校的學生作品也不遑多讓，展現個人紮實穩固的專業功底，作品不但引人觸目，更勇於用設計表達自我，把時裝設計帶到另一個高度。 香港知專設計學院的李煒婷以作品《我行我素》表達對性別偏見、刻板印象和一些不合理社會規範的不滿；俞麗雯的作品《整容》試圖引發大家對容貌焦慮現象導致價值觀扭曲的思考；北京師範大學珠海分校設計學院的雷敏作品《性別硝煙》系列聚焦性別對立的討論；澳門生產力暨科技轉移中心的張悅鈴用作品《童罪》控訴近年社會對「幼態美」的過度追求；深圳職業技術學院的學生劉思懷透過作品《紫紅色噩夢》訴說自身經歷並結合女性遭受暴力的社會新聞，用服裝作為載體，以真情實感表達女性在面對暴力時的絕望處境。每件作品都引領觀眾展開更深遠的想像，釋放巨大的創意生命力。

澳門生產力暨科技轉移中心是參加本次活動的7所大灣區專業設計院校之一，理事長關治平指：「今天看到這麼多學生的作品，設計和工藝都比較成熟，就好像職業設計師的作品一樣。這些年來我們大灣區的學生水平提高了很多。我們帶學生們巡迴灣區城市進行交流，就是想強化他們的職業意識，並不是把作品用圖畫畫出來就能叫設計師的，你要有自己的概念、知道怎麼把這個概念畫出來、懂得後續怎麼製作出來。」 破天荒時尚跨界融合 深耕文化探索可能 楊錦淮介紹，今年巡迴展還有不可忽視的一大亮點，就是全新推出的跨界融合活動「FASHION CROSSOVER 時尚聯乘」，8個香港時裝品牌與灣區8組創作單位跨界合作，通過四種合作形式，將時裝與非物質⽂化遺產、音樂、產品設計及兩地時裝等不同藝術媒介相連結並碰撞出新火花，讓不同族群的愛好者看見時尚的多元樣貌。今次巡展同場揭曉由9個香港設計師品牌與9個不同文化單位攜手合作，共同創造出令人眼前一亮的跨界心血結晶，呈現一場現代時尚與潮流領域及傳統工藝的文化融合饗宴。 例如在時裝與非物質文化遺產的範疇上，香港時尚生活品牌WHY，聯手首批國家級非物質文化遺產代表性傳承人吳元新，以南通藍印花布為創作素材，以嫁衣為主題，用中式剪裁搭配西式襯衫西褲及超長網裙，創作出了極具傳統特色又新意滿滿的作品。香港時裝品牌新裝如初則與國家級非遺傳承人潘玉珍合作，把貴州苗繡這種具有豐富歷史文化背景的刺繡技法注入時裝設計之中，結合中式設計元素與現代設計風格，作品具有時代感又不失經典韻味。

另外，時裝與音樂亦展示天衣無縫的結合。香港時裝品牌VINCENT LI與著名藝術家及舞蹈家彭漲，香港中樂團嗩吶首席、管演奏家馬瑋謙，共同創作出裝置+影像作品，傳達出「不平凡的事物會慢慢變得平凡，平凡的事物也有可能被賦予特殊意義」這樣的生活哲理。香港針織品牌HOOPLA也與澳門著名音樂組合MFM合作，以MFM原創歌曲《不可思議》為靈感，在設計中處處體現歌曲中的電話線圈、電話號碼等老電話元素，充滿懷舊色彩。

此外，香港針織品牌MOODLABBYLORRAINE與佛山街頭品牌CHILLHIGH聯手，以廣東地區傳統的醒獅表演為設計主題，跳脫大膽的色彩運用結合代代流傳的民間藝術，成果引入注目。香港皮具品牌POMCH與廣州香氛品牌RAYLABO合作的裝置藝術以絲綢之路為靈感，裝置的造型來源於古時絲綢之路上裝運茶葉的背囊，而6個「背囊」中存放著特別調製的6種氣味，象徵著此次活動將巡迴的6座灣區城市。香港獨立時裝品牌FAVEBYKENNYLI與廣州獨立小眾設計師品牌PIECEOFGROUND合作，利用可回收材料製作手袋，宣揚環保理念。