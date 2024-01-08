「Feel Good Feel Bad」青少年精神健康推廣日 關注青少年精神健康 建立正面積極人生觀

社會福利署觀塘區福利專員梁保華先生(中間)、社會福利署觀塘區助理福利專員林小娟女士(右二)、香港基督教女青年會服務總監(青年及社區服務)林遠濠先生(右三)、精神健康諮詢委員會「陪我講」-衛生署高級醫生吳珏翹醫生(左二)、資深臨床心理學家萬家輝博士(左三)、香港遊樂場協會地區督導主任(觀塘區)許任能先生(左一)及香港基督教女青年會總主任(青年及社區服務)方英傑先生(右一)啟動推廣日活動。

為讓社會各界正視青少年的精神健康問題，提高大家對青少年精神健康的認識，並呼籲大家主動關懷身邊的青少年，社會福利署觀塘區福利辦事處與香港基督教女青年會，聯同精神健康諮詢委員會及衞生署攜手推行的「陪我講」計劃及香港遊樂場協會賽馬會平行心間於1月7日(週日)，舉辦了《「Feel Good Feel Bad」青少年精神健康推廣日》活動，內容包括為青少年及公眾人士提供精神健康評估及諮詢服務，並透過專題講座和歌舞表演等，鼓勵大家關注精神健康，建立正面積極的人生觀。

推廣日於觀塘YM²裕民坊商場舉行，以「Feel Good Feel Bad」為主題，當日請來社會福利署觀塘區福利專員梁保華先生、香港基督教女青年會服務總監(青年及社區服務)林遠濠先生、香港基督教女青年會總主任(青年及社區服務)方英傑先生、香港遊樂場協會地區督導主任(觀塘區)許任能先生與精神健康諮詢委員會「陪我講」─ 衞生署高級醫生吳珏翹醫生主持啟動禮，並請來資深臨床心理學家萬家輝博士進行專題講座。