「Feel Good Feel Bad」青少年精神健康推廣日 關注青少年精神健康 建立正面積極人生觀

為讓社會各界正視青少年的精神健康問題，提高大家對青少年精神健康的認識，並呼籲大家主動關懷身邊的青少年，社會福利署觀塘區福利辦事處與香港基督教女青年會，聯同精神健康諮詢委員會及衞生署攜手推行的「陪我講」計劃及香港遊樂場協會賽馬會平行心間於1月7日(週日)，舉辦了《「Feel Good Feel Bad」青少年精神健康推廣日》活動，內容包括為青少年及公眾人士提供精神健康評估及諮詢服務，並透過專題講座和歌舞表演等，鼓勵大家關注精神健康，建立正面積極的人生觀。
推廣日於觀塘YM²裕民坊商場舉行，以「Feel Good Feel Bad」為主題，當日請來社會福利署觀塘區福利專員梁保華先生、香港基督教女青年會服務總監(青年及社區服務)林遠濠先生、香港基督教女青年會總主任(青年及社區服務)方英傑先生、香港遊樂場協會地區督導主任(觀塘區)許任能先生與精神健康諮詢委員會「陪我講」─ 衞生署高級醫生吳珏翹醫生主持啟動禮，並請來資深臨床心理學家萬家輝博士進行專題講座。
關注青少年精神健康 跨界別協作提供支援
梁保華先生於致辭時表示，社會福利署一直關注青少年精神健康，於2010年起成立精神健康綜合社區中心，為有精神健康需要人士提供一站式、以地區為本的支援服務。社署於2019-20年度增撥資源，把服務對象擴展至中學生；並於2023年進一步增加中心的臨床心理學家人手，以加強專業支援及培訓。觀塘區福利辦事處亦連續多年透過區內青少年服務單位，推行以青少年精神健康為主題的地區活動，透過跨界別協作，為區內的兒童及青少年提供多元發展機會，鞏固他們的朋輩和家庭支援網絡，提升精神健康。他並指於生活中總有順逆，就算遇到困難亦應勇敢面對，如有需要應向身邊人求助，並要相信自己能克服困難。
多項活動及早識別 展現正能量訊息
於活動當日，現場設有精神健康評估、五感放鬆體驗、解「睏」密室睡眠質素評估及心靈「郵」站，為青少年及公眾人士提供精神健康諮詢服務。資深臨床心理學家萬家輝博士亦於專題講座環節，分享了從家庭角度看如何支援青少年精神健康。大會更提供免費投寄鼓勵明信片服務，鼓勵青年人將打氣說話寄給朋友。此外，當日更安排了一群年青人透過歌曲及舞蹈表演，向大眾展現正能量及推廣精神健康訊息，當日共吸引接近2,000人出席。