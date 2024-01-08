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2024-01-08 11:35:00
日報

「Feel Good Feel Bad」青少年精神健康推廣日 關注青少年精神健康 建立正面積極人生觀

資料由客戶提供

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社會福利署觀塘區福利專員梁保華先生(中間)、社會福利署觀塘區助理福利專員林小娟女士(右二)、香港基督教女青年會服務總監(青年及社區服務)林遠濠先生(右三)、精神健康諮詢委員會「陪我講」-衛生署高級醫生吳珏翹醫生(左二)、資深臨床心理學家萬家輝博士(左三)、香港遊樂場協會地區督導主任(觀塘區)許任能先生(左一)及香港基督教女青年會總主任(青年及社區服務)方英傑先生(右一)啟動推廣日活動。

為讓社會各界正視青少年的精神健康問題，提高大家對青少年精神健康的認識，並呼籲大家主動關懷身邊的青少年，社會福利署觀塘區福利辦事處與香港基督教女青年會，聯同精神健康諮詢委員會及衞生署攜手推行的「陪我講」計劃及香港遊樂場協會賽馬會平行心間於17(週日)，舉辦了Feel Good Feel Bad」青少年精神健康推廣日活動，內容包括為青少年及公眾人士提供精神健康評估及諮詢服務，並透過專題講座和歌舞表演等，鼓勵大家關注精神健康，建立正面積極的人生觀。

推廣日於觀塘YM²裕民坊商場舉行，以「Feel Good Feel Bad」為主題，當日請來社會福利署觀塘區福利專員梁保華先生、香港基督教女青年會服務總監(青年及社區服務)林遠濠先生、香港基督教女青年會總主任(青年及社區服務)方英傑先生、香港遊樂場協會地區督導主任(觀塘區)許任能先生與精神健康諮詢委員會「陪我講」 衞生署高級醫生吳珏翹醫生主持啟動禮，並請來資深臨床心理學家萬家輝博士進行專題講座。

社會福利署觀塘區福利專員梁保華先生致辭，表示社會福利署一直關注青少年精神健康。

關注青少年精神健康 跨界別協作提供支援

梁保華先生於致辭時表示，社會福利署一直關注青少年精神健康，於2010年起成立精神健康綜合社區中心，為有精神健康需要人士提供一站式、以地區為本的支援服務。社署於2019-20年度增撥資源，把服務對象擴展至中學生；並於2023年進一步增加中心的臨床心理學家人手，以加強專業支援及培訓。觀塘區福利辦事處亦連續多年透過區內青少年服務單位，推行以青少年精神健康為主題的地區活動，透過跨界別協作，為區內的兒童及青少年提供多元發展機會，鞏固他們的朋輩和家庭支援網絡，提升精神健康。他並指於生活中總有順逆，就算遇到困難亦應勇敢面對，如有需要應向身邊人求助，並要相信自己能克服困難。

「陪我講」計劃於現場提供「情緒檔案室」活動，讓參加者可從遊戲中了解正確的精神健康資訊，認識不同情緒困擾的特徵。

多項活動及早識別 展現正能量訊息

於活動當日，現場設有精神健康評估、五感放鬆體驗、解「睏」密室睡眠質素評估及心靈「郵」站，為青少年及公眾人士提供精神健康諮詢服務。資深臨床心理學家萬家輝博士亦於專題講座環節，分享了從家庭角度看如何支援青少年精神健康。大會更提供免費投寄鼓勵明信片服務，鼓勵青年人將打氣說話寄給朋友。此外，當日更安排了一群年青人透過歌曲及舞蹈表演，向大眾展現正能量及推廣精神健康訊息，當日共吸引接近2,000出席。

香港遊樂場協會賽馬會平行心間於場內提供精神健康狀況及睡眠質素評估、並透過體驗活動教導公眾人士如何減壓。

青年人為大會貢獻精彩舞蹈及Busking表演，透過行動鼓勵年青人以積極態度面對生活的順境與逆境。

青年人為大會貢獻精彩舞蹈及Busking表演，透過行動鼓勵年青人以積極態度面對生活的順境與逆境。

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