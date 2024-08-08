「Goree」美白潤膚霜水銀超標2.3萬倍　43歲婦用後患蛋白尿　海關拘2人 (持續更新)

【16:25更新】 衞生署衞生防護中心今(8日)呼籲市民，不要使用一款「Goree」的美白潤膚霜，懷疑該產品或含有過量水銀成分，使用後會危害健康，案件中一名43歲女子用後被診斷有蛋白尿。海關就指，涉案產品水銀超標2.3萬倍，另外涉案兩款美白潤膚霜超標2.4萬倍，人員其後在中環一間零售店拘捕40歲男負責人，以及45歲一名售貨員。

衞生防護中心指，接獲醫管局通報一宗水銀中毒個案，涉及一名43歲女病人，入院後診斷有蛋白尿。該病人表示曾使用兩款美白潤膚霜。她的尿液和血液樣本分別被發現水銀含量高於參考水平，臨床診斷懷疑她與使用過的兩款美白潤膚霜有關，其中一款她用過約數星期的「Goree Beauty Cream」的產品，含有過量水銀。病人現時仍然留院，情況穩定。個案已轉交相關執法部門跟進，並呼籲市民不要使用有關美白潤膚霜。

海關表示接獲相關轉介採取行動，涉案產品水銀超標2.3萬倍，另外涉案兩款美白潤膚霜超標2.4萬倍，並且包裝只有英文，沒有中文警告字句，涉嫌違反消費品安全規例。人員遂在中環一間零售店進行調查，檢取352盒涉案3款美白潤膚霜，並拘捕一名40歲男負責人及45歲一名售貨員，兩人正保釋候查，不排除有更多人被捕。

海關指，涉案美白潤膚霜是巴基斯坦製造，然後再運入香港。至於涉案43歲女病人是一名家傭，海關呼籲若僱主發現家傭曾使用過涉案的3款美白潤膚霜，應立即提醒她們停用。