「Goree」美白潤膚霜水銀超標2.3萬倍　43歲家傭用後患蛋白尿　海關拘2人 (更新)

【16:25更新】 衞生署衞生防護中心今(8日)呼籲市民，不要使用一款「Goree」的美白潤膚霜，懷疑該產品或含有過量水銀成分，使用後會危害健康，案件中一名43歲女子用後被診斷有蛋白尿。海關就指，涉案產品水銀超標2.3萬倍，另外涉案兩款美白潤膚霜超標2.4萬倍，人員其後在中環一間零售店拘捕一名40歲男負責人和一名45歲售貨員。

衞生防護中心指，接獲醫管局通報一宗水銀中毒個案，涉及一名43歲女病人，入院後診斷有蛋白尿。該病人表示曾使用兩款美白潤膚霜。她的尿液和血液樣本分別被發現水銀含量高於參考水平，臨床診斷懷疑她與使用過的兩款美白潤膚霜有關，其中一款她用過約數星期的「Goree Beauty Cream」的產品，含有過量水銀。病人現時仍然留院，情況穩定。個案已轉交相關執法部門跟進，並呼籲市民不要使用有關美白潤膚霜。

巴基斯坦製造 包裝 無中文警戒字句

海關表示接獲相關轉介採取行動，涉案產品水銀超標2.3萬倍，另外涉案兩款美白潤膚霜超標2.4萬倍，並且包裝只有英文警戒字句，並無中文警戒字句，涉嫌違反《消費品安全條例》。人員遂在中環一間零售店進行調查，檢取352盒相關美白潤膚霜，並拘捕一名40歲男負責人及45歲一名售貨員，兩人正保釋候查，不排除有更多人被捕。

海關消費者保障科消費品安全課高級調查主任甘承羲指，涉案美白潤膚霜是巴基斯坦製造，然後再運入香港。至於涉案43歲女病人是一名家傭，海關呼籲若僱主發現家傭曾使用過涉案的3款美白潤膚霜，應立即提醒她們停用。海關已向相關店舖發出禁制通知書，禁止繼續出售相關產品，亦到香港各區進行巡查，但未發現市面有相關產品出售。