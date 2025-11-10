「『HELLO！故宮』—大篷車進校園」活動今啟動 大篷車進校園零距離接觸故宮數字化展品

「HELLO！故宮」大篷車進校園活動今日(10日)正式啟動，大篷車將於2025年至2028年間，每年將走訪30所香港學校和10所內地學校，每站停留約一星期。學生可透過高清影像、互動觸控屏幕、虛擬實境裝置和手機應用程式，探索故宮博物院的數字化展品，包括大受好評的「數字多寶閣」，認識故宮文物的工藝和設計巧思，從中體會優秀的中華傳統文化和歷史底蘊。

由公益慈善研究院獨家捐助、故宮博物院主辦、中國文化研究院協辦的「HELLO！故宮」大篷車進校園，是公益慈善研究院與故宮博物院五年合作計劃的重點項目之一，旨在弘揚中華文化及培育香港和內地文化科技人才，延續今年1月舉行「FLASH！故宮—數字故宮快閃展」的熱烈迴響。