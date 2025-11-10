「『HELLO！故宮』—大篷車進校園」活動今啟動 大篷車進校園零距離接觸故宮數字化展品

「HELLO！故宮」大篷車進校園活動今日(10日)正式啟動，大篷車將於2025年至2028年間，每年將走訪30所香港學校和10所內地學校，每站停留約一星期。學生可透過高清影像、互動觸控屏幕、虛擬實境裝置和手機應用程式，探索故宮博物院的數字化展品，包括大受好評的「數字多寶閣」，認識故宮文物的工藝和設計巧思，從中體會優秀的中華傳統文化和歷史底蘊。
由公益慈善研究院獨家捐助、故宮博物院主辦、中國文化研究院協辦的「HELLO！故宮」大篷車進校園，是公益慈善研究院與故宮博物院五年合作計劃的重點項目之一，旨在弘揚中華文化及培育香港和內地文化科技人才，延續今年1月舉行「FLASH！故宮—數字故宮快閃展」的熱烈迴響。
兩大互動教育體驗區
「HELLO！故宮」大篷車進校園包括兩個精心設計、可靈活變動的互動教育體驗區域，其中數字化展品互動體驗車由貨櫃車重新設計改造，內設高清大屏幕，展示中國傳統建築，學生更可透過互動屏幕了解宮廷服飾、數字文物、宮廷御膳等，營造全方位沉浸式感官體驗。
「社教體驗箱」模仿傳統宮殿建築，介紹故宮建築特色、文物和宮廷生活，當中透過虛擬實境裝置呈現故宮角樓的搭建和彩畫繪製過程，為中小學生打造別出心裁的互動學習天地。
龔楊恩慈：讓年輕一代寓學於樂
出席啟動禮的公益慈善研究院副主席兼香港賽馬會慈善信託基金信託人龔楊恩慈表示，「HELLO！故宮」大篷車進校園讓年輕一代寓學於樂，以沉浸式、數字互動體驗的方式，了解故宮文物與文化的多樣面貌，領悟中華文明的博大精深。故宮博物院副院長王躍工亦指出，這項計劃反映故宮博物院致力推動文化傳播和教育創新承諾。
香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭時感謝公益慈善研究院對此項目的支持。