M+幕牆下月展印尼藝術團體作品《成長之柱》

M+宣布將，於下月6日至12月31日在 M+幕牆展出由印尼藝術家團體特羅拉馬創作的全新流動影像委約作品《成長之柱》。藝術團隊在創作《成長之柱》時，將 M+幕牆想像成一座在香港天際線上巍然挺立的紀念碑，挑戰大眾對紀念碑的傳統概念，探討紀念碑在當代社會中的所有權、象徵意義和價值，作品夾雜關懷與幽默的情懷。

特羅拉馬的成員包括菲比‧貝比羅斯、赫伯特‧漢斯和路迪‧哈圖瑁拉，他們各自從個人檔案中挑選出不同物件、錄影片段和圖像，如家庭照片、卡式錄音帶和書本，拼接一起，構成《成長之柱》中的影像畫面，再將童年時代家中所藏的物件製成動畫，添加到畫面之上。團隊指，這些符號和圖像反映了生活的美好與動盪，同時喚起了家庭的親密情感，回溯細膩的記憶。雖然個人檔案脆弱易失，卻是個人成長的基石，有助樹立世界觀。特羅拉馬以峇里島傳統用於洗滌身心靈的「梅魯卡特」儀式為靈感，將淨化的動作疊加到拼貼的流動影像之上。

特羅拉馬表示，很高興能帶着如此大尺寸的流動影像委約作品再次來到香港。作品標題中的『柱』字，指出個人檔案可以作為基礎、支援系統以及支柱。在創作這件作品時所研究並挑選的檔案全都是持續增長的結構，不斷提示指引其世界觀，希望這件新作品能夠鼓勵觀眾反思關於敘事和記憶的問題。

《成長之柱》於 M+幕牆展示期間，特羅拉馬將在 M+舉辦親子工作坊，邀請成人與小朋友利用家居物品創作定格動畫，並分享昔日回憶。由藝術家帶領的工作坊將於下月7日舉行，現已開放網上報名。