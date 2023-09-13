熱門搜尋:
大學站 香港夜繽紛 iPhone 15 林作 JPEX 天氣 夜市經濟 綠色債券 中秋節2023 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 冼迪琦 大閘蟹2023 新田真劍佑
返回
本地
2023-09-13 22:01:31

M+幕牆下月展印尼藝術團體作品《成長之柱》

分享：
M+下月將展出《成長之柱》。(M+提供)

M+下月將展出《成長之柱》。(M+提供)

M+宣布將，於下月6日至12月31日在 M+幕牆展出由印尼藝術家團體特羅拉馬創作的全新流動影像委約作品《成長之柱》。藝術團隊在創作《成長之柱》時，將 M+幕牆想像成一座在香港天際線上巍然挺立的紀念碑，挑戰大眾對紀念碑的傳統概念，探討紀念碑在當代社會中的所有權、象徵意義和價值，作品夾雜關懷與幽默的情懷。

童年回憶拼湊作品影像畫面  透視成長記憶

特羅拉馬的成員包括菲比‧貝比羅斯、赫伯特‧漢斯和路迪‧哈圖瑁拉，他們各自從個人檔案中挑選出不同物件、錄影片段和圖像，如家庭照片、卡式錄音帶和書本，拼接一起，構成《成長之柱》中的影像畫面，再將童年時代家中所藏的物件製成動畫，添加到畫面之上。團隊指，這些符號和圖像反映了生活的美好與動盪，同時喚起了家庭的親密情感，回溯細膩的記憶。雖然個人檔案脆弱易失，卻是個人成長的基石，有助樹立世界觀。特羅拉馬以峇里島傳統用於洗滌身心靈的「梅魯卡特」儀式為靈感，將淨化的動作疊加到拼貼的流動影像之上。

M+下月將展出《成長之柱》。(M+提供) M+下月將展出《成長之柱》。(M+提供) M+下月將展出《成長之柱》。(M+提供) M+下月將展出《成長之柱》。(M+提供)

特羅拉馬表示，很高興能帶着如此大尺寸的流動影像委約作品再次來到香港。作品標題中的『柱』字，指出個人檔案可以作為基礎、支援系統以及支柱。在創作這件作品時所研究並挑選的檔案全都是持續增長的結構，不斷提示指引其世界觀，希望這件新作品能夠鼓勵觀眾反思關於敘事和記憶的問題。

《成長之柱》於 M+幕牆展示期間，特羅拉馬將在 M+舉辦親子工作坊，邀請成人與小朋友利用家居物品創作定格動畫，並分享昔日回憶。由藝術家帶領的工作坊將於下月7日舉行，現已開放網上報名。

作品《成長之柱》。(特羅拉馬提供) 特羅拉馬團隊。(特羅拉馬提供) 充滿家庭回憶的生活物品。(特羅拉馬提供) 作品《成長之柱》。(特羅拉馬提供)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受