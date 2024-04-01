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2024-04-01 15:51:17

Ray Online｜入境處長接「入境處」通知被限出境 郭俊峯一句話 騙徒即收線

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入境處推新的防騙宣傳影片，呼籲市民提高警覺。

入境處長郭俊峯接到「入境處」通知將將被限制出境？不少市民均曾接到詐騙電話，被指限制出境、電話服務即將停車、涉及內地洗黑錢案件等……鑑於詐騙案宗數有增無減，適逢今日4月1日愚人節，入境處近日推出新的防騙宣傳影片，當中處長郭俊峯粉墨登場協助拍攝，模疑遇到詐騙電話情況，藉此呼籲市民提高警覺。

騙徒常用伎倆指︰身份證有異常被限出境

影片中，郭俊峯接獲假冒入境處人員的詐騙電話，對方聲稱「入境處」通知，今天開始限制你出入境，查詢原因請按9字。」之後對方指，「你的身份證出現異常，已被限制出入境。」

郭俊峯表明身份 騙徒即掛斷電話

郭俊峯聽罷即表示︰「有啲咁嘅事？我係入境處處長，你知唔知道假冒公職人員係嚴重罪行，後果可以好嚴重㗎？」騙徒聞言隨即稱「甚麼啊！別鬧了！」之後即掛斷電話。郭俊峯則無奈道：「唉，有邊個會估到入境處處長自己都會收到偽冒入境處嘅詐騙電話㗎呢！」

入境處籲勿輕易相信陌生人來電

入境處呼籲市民切勿輕易相信陌生人，接獲可疑來電時要「問多兩句」，懂得保護自己，包括要求對方提供申請編號。入境處強調，除非市民有登記預約提示服務，否則入境處不會以預錄語音致電市民，更不會將電話轉接至非本地或境外機關接聽。市民如有疑問，可電郵至[email protected]，或至電28246111查詢。

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