Ray Online｜自訂車牌9.17拍賣　底價5000元　「KEUNG T0」車牌成焦點

運輸署今(30日)宣布，自訂車輛登記號碼拍賣會於9月17日(周日)在灣仔會展舊翼L4樓S421會議室舉行，底價為5,000元，已繳交5,000元按金的申請人仍須出席拍賣會並須參與競投，包括競投第一口價，否則所申請的自訂車輛登記號碼可能會以底價售予另一競投人士。惟有網民發現，今次運輸署自訂車牌拍賣會上，竟有「KEUNG T0」車牌，與人氣歌手姜濤的英文名同名，成為網民焦點。

獲安排在當日下午拍賣 排第 85 個

據拍賣名單顯示，當日將有240個已獲批的自訂號碼作公開拍賣，該「KEUNG T0」的自訂車牌，獲安排在當日下午2時25分拍賣，排第85個，與歌手姜濤的英文名同名。除了「KEUNG T0」車牌，當日矚目的自訂車牌還有模型迷熟悉的「BANDA1」、新興加密貨幣「CRYPT0」、以及一些個性化的車牌，例如「Y0U L1KE」、「K1SSK1SS」、「B G0RG0R」和「BAD GUYS」等。

有興趣參與競投人士應帶同身份證、公司註冊證副本(如買主為有限公司)，以及劃線支票並註明收款人為「香港特別行政區政府」。若以支票繳付買價，有關號碼配予汽車的申請需於拍賣日期後首三個工作天待支票確認兌現後，才可完成。成功競投人士亦可以「易辦事」繳款，但需留意繳款卡的同日過數款額上限，期票、現金、信用卡或其他繳款方式將不被接納。