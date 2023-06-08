「SmartPLAY」康體通新系統測試連結外洩　專家憂增黑客入侵風險　康文署：不涉任何私隱

康文署體育場地「炒場」嚴重，最快下月推出新智能康體服務預訂資訊系統，取代使用逾20年舊系統，新系統保留「康體通」名稱，英文名為「SmartPLAY」。不過，有Facebook專頁今早(8日)發文表示，發現系統尚未正式推出，供測試使用的「沙盒」(sandbox)連結卻已可以在Google搜尋器找到和進入，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑形容錯誤「幾危險」，或增加系統被黑客入侵和資料洩露風險，建議政府盡快做資訊安全評估。康文署回覆《am730》表示，新系統正進行沙盒測試，強調使用的是模擬測試數據，事件並不涉及任何私隱或敏感資料。

「康體通」連結現已封鎖

該帖文又作出強烈勸喻，指任何人未經授權測試「SmartPLAY」 系統，有可能觸犯香港法例，呼籲大家切勿以身試法。《am730》記者下午嘗試進入該連結時，已遭系統封鎖。

方保僑向《am730》表示，無論是由外判商或康文署自行研發系統，外洩測試連結均是不應該發生的錯誤，「尤其這麼大銀碼，都算是低級錯誤」，形容錯誤「幾危險」，現時系統的原始碼可能被公開，有可能增加被黑客入侵的風險，若使用真實的數據作測試，亦有可能造成資料外洩，故康文署現時應馬上進行資訊安全評估，核實並修補漏洞。

新系統造價近5000萬元

根據前民政事務局2017年提交立法會的文件，開發智能康體服務預訂資訊系統的成本達4,998萬元，其中軟件部分佔492萬元。康文署回覆《am730》查詢稱，新系統現正進行沙盒測試，模擬不同場景測試系統功能，包括經互聯網進入系統雲端平台查閱康樂場地設施及活動資料，以及模擬用戶登記。署方表示，用家需要輸入用戶帳號及密碼才可進入模擬系統，故此市民雖然能找到有關連結，但並不能成功登入測試中的新預訂系統或成功登記。

康文署續稱，整個沙盒測試使用模擬測試數據，並不涉及任何私隱或敏感資料，這次事件並沒有對新系統造成任何影響。儘管如此，為免公眾產生疑慮，承辦商已加強資訊科技保安，市民不能再瀏覽有關連結，又指新系統已進行資訊科技保安風險評估及審計，確保符合政府資訊科技保安要求。