「SmartPLAY」康體通新系統測試連結外洩　專家憂增黑客入侵風險

康文署體育場地「炒場」嚴重，最快下月推出新智能康體服務預訂資訊系統，取代使用逾20年舊系統，新系統保留「康體通」名稱，英文名為「SmartPLAY」。不過，有Facebook專頁今早（8日）發文表示，發現系統尚未正式推出，供測試使用的「沙盒」（Sandbox）連結已可以谷歌搜尋找到和進入。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑形容錯誤「幾危險」，或增系統被黑客入侵和資料洩露風險，建議政府盡快做資訊安全評估。

Facebook專頁「 Gap撈Tech」帖文中指，「康體通」新系統在下月啟用前，其「沙盒」模式連結已意外流出，並在谷歌搜尋中僅輸入「康體通 smartplay」已找到連結，並可以進入，「原來價值 1 個億嘅服務都會有咁嘅甩漏！」帖文又擔心，測試版本直接「出街」，會造成一定的安全風險