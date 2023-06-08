「SmartPLAY」康體通新系統測試連結外洩　專家憂增黑客入侵風險

康文署體育場地「炒場」嚴重，最快下月推出新智能康體服務預訂資訊系統，取代使用逾20年舊系統，新系統保留「康體通」名稱，英文名為「SmartPLAY」。不過，有Facebook專頁今早（8日）發文表示，發現系統尚未正式推出，供測試使用的「沙盒」（Sandbox）連結已可以谷歌搜尋找到和進入。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑形容錯誤「幾危險」，或增系統被黑客入侵和資料洩露風險，建議政府盡快做資訊安全評估。
Facebook專頁「 Gap撈Tech」帖文中指，「康體通」新系統在下月啟用前，其「沙盒」模式連結已意外流出，並在谷歌搜尋中僅輸入「康體通 smartplay」已找到連結，並可以進入，「原來價值 1 個億嘅服務都會有咁嘅甩漏！」帖文又擔心，測試版本直接「出街」，會造成一定的安全風險
「康體通」連結現已封鎖
該帖文又作出強烈勸喻，指任何人未經授權測試「SmartPLAY」 系統，有可能觸犯香港法例，呼籲大家切勿以身試法。《am730》記者下午嘗試進入該連結時，已遭系統封鎖。
方保僑向《am730》表示，無論是由外判商或康文署自行研發系統，外洩測試連結均是不應該發生的錯誤，「尤其這麼大銀碼，都算是低級錯誤」，形容錯誤「幾危險」，現時系統的原始碼可能被公開，有可能增加被黑客入侵的風險，若使用真實的數據作測試，亦有可能造成資料外洩，故康文署現時應馬上進行資訊安全評估，核實並修補漏洞。
新系統造價近5000萬元
根據前民政事務局2017年提交立法會的文件，開發智能康體服務預訂資訊系統的成本達4,998萬元，其中軟件部分佔492萬元。《am730》正向康文署查詢。